هيفاء وهبي إلى المحاكم...تعرف على التهمة!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد رفعت دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق "محمد وزيري" والسبب السرقة.

الأخبار المتداولة أكدت أن مدير أعمالها "محمد وزيري" قد إحتال عليها بمبلغ وقدره 4 مليون دولار، من دون ذكر كيف تمت السرقة إن كان عن طريق عقد عمل أو غيره…

علاقة هيفاء وهبي ومحمد كانت حديث السوشال ميديا خلال الفترة السابقة والسبب أنهما على الأغلب كانا يعيشا قصة حب، إلا أنها إنتهت بالإنفصال العاطفي والفني..

يذكر أن الوزيري هو من أنتج أخر أفلام هيفاء وهبي والذي حمل عنوان "أشباح أوروبا" في أول تجربة له، وهو من بطولة "أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة" ونخبة من الوجوه...أما موعد العرض ما يزال غير واضحاً لحد الآن بسبب الحجر المنزلي الإجباري..

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