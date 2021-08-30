بريانكا شوبرا تشارك صُورة جريئة لزوجها وهو ُيقطع مؤخرتها شبه العارية بأداة حادة!!

أثارت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الجدل بشكل كبير بعد أن شاركت صُورة وصفها الجمهور بـ الجريئة والغير مناسبة في ذات الوقت.

الصُورة كانت من على ظهر اليخت الذي جمع بريانكا شوبرا بزوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس، وأظهرت الصُورة بريانكا وهي نائمة على بطنها مرتديةً المايوه وزوجها يحمل الشوكة والسكينة نحو مؤخرتها وكأنها وجبة طعام.

الجمهور العربي تحديداً هاجم بريانكا على مشاركة مثل هذه الصُورة واعتبر أن الأمر "أوفر" ومقزز في نفس الوقت ولا يحمل في طياته أي شيء رومانسي كما كانت تتوقع.

يذكر أن بريانكا شوبرا كانت قد تصدرت حديث الصحافة خلال الفترة الماضية بعد تداول صُور لها برفقة نيك جوناس وبدت فيه بوزن زائد وخطوط من منطقة الرقبة أثارت التساؤل حول ما إذا كانت تنتظر طفلها الأول، وما زاد الشكوك وقتها صمت الممثلة تماماً وعدم إعطاء أي تصريح.

إلا أن الأمر حُسم خلال أيام بعد تداول صُور جديدة للممثلة وهي ترتدي ملابس رياضية وكان الوزن الزائد غير واضح بتاتاً مما ينفي أخبار الحمل بشكل قطعي، إلا أن الخطوط حول الرقبة ما تزال موجودة وهو ما عزاها البعض إلى إصابتها بمرض الغدة الدرقية.

يذكر أن بريانكا كانت قد صرحت سابقاً عن رغبتها بإنجاب طفل من زوجها نيك خلال إحدى المقابلات والذي جاء فيه تحديدً "لقد أردتُ دائماً أن أنجب أطفالاً..لكن كما تعلمون متى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث... لديّ العديد من الصديقات اللواتي أنجبن أطفالاً في الوقت الحالي، وأنا أتمنى أن أحذو حذوهن". وكان نيك وقتها قد أبدى تردده بالموضوع لأنه ما يزال يجد نفسه صغيراً في السن ويعتبر أن الأمر ما زال باكراً لإنجاب أطفال ولأن يصبح أبًا.

قصة حب بريانكا شوبرا ونيك جوناس

أما عن قصة حبهما فقد حملت عنوان "الحب لا يعرف عمراً"، إذ أن نيك يصغر زوجته بحوالي الـ 11 عاماً إلا أن ذلك لم يشكل أي مشكلة في حياتهما التي ما زالت مستمرة ليومنا الحالي بعد زواج أسطوري تم في عام 2018 والذي كان مزيجًا أو بالأحرى كان عبارة عن حفلين طغى على أحدهما الطابع المسيحي والحفل الأخر كان بالطقوس الهندية.

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