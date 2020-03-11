من بريانكا شوبرا إلى ديبيكا..نجمات ساهمن في زيادة الأرباح المالية لأبطال بوليوود  

مع مرور الوقت والتنوع بين الجمهور في الآراء والأذواق في عالم الأفلام، أصبح الاعتماد هذه الأيام غير مقتصر فقط على نجوم بوليوود وأبطال الأكشن، حيث أن النجمات أيضًا بات لديهن دور أساسي ومهم في عملية نجاح العمل من عدمه.

ومن خلال هذا المقال سنستعرض معكم عدد من نجمات بوليوود ساهمن بشكل أساسي في نجاح بعض الأعمال السينمائية إلى جانب زيادة الأرباح المالية لأبطال الأكشن كشاروخان وسلمان خان وغيرهم.

بريانكا شوبرا

النجمة العالمية بريانكا شوبرا غنية عن التعريف، حيث أنها أثبتت مهارتها وموهبتها الفذة في التمثيل في بوليوود وهوليوود أيضًا، ولعبت العديد من الأدوار وأكدت بعد كل دور أنها رقم صعب ونالت هذه المكانة عن جدارة واستحقاق.

ديبيكا بادوكون

النجمة الجميلة ديبيكا بادوكون زوجة الممثل رانفير سينغ، وصاحبة موهبة لا يختلف عليها اثنين، حيث أنها لفتت أنظار منتجي الأفلام خارج بوليوود وظهرت لأول مرة في هوليوود من خلال فيلم "xXx" مع النجم العالمي فين ديزل.

كانجانا رانوت

الممثلة المتعددة المواهب، والتي استطاعت أن تبهر المخرجين والجمهور بأدائها وتمثيلها أمام الكاميرا، إلى جانب استعراضها لمهاراتها في القتال في بعض الأعمال الفنية، وهي تستعد حاليًا للمشاركة في فيلم أكشن جديد بعنوان "Dhaakad".

شرادها كابور

في الوقت الذي كان فيه تايجر شروف يعتبر نفسه واحد من أفضل ممثلي الأكشن في بوليوود بعد فيلمه الناجح عام 2016 "Baaghi"، فإن شرادها كابور التي لعبت دور البطولة النسائية في العمل كان لها دور كبير في جذب الأنظار بسبب مشاهدها القتالية في الفيلم وساهمت بشكل أساسي في نجاح العمل ككل.

كاترينا كيف

اشتهرت كاترينا في بوليوود بجمالها الساحر والمبهر إلى جانب أداءها التمثيلي المتقن أمام الكاميرا، ونقلت نفسها إلى مستوى متطور في بوليوود خاصة عندما قررت أن تجرب أدوار الأكشن، وكانت البداية مع النجم سلمان خان في فيلم "Tiger zinda hai"، وبشخصيتها وموهبتها الفريدة من نوعها فازت بقلوب متابعيها وأصبحت من عوامل نجاح أي فيلم تشارك فيه.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: