خطاب بريانكا شوبرا المؤثر في مؤتمر الاقتصاد العالمي يشعل مواقع التواصل..شاهدوا ماذا قالت

وجهت النجمة الهندية والعالمية بريانكا شوبرا حديثها خلال حضورها لمؤتمر الاقتصاد العالمي لعام 2020، تحديدًا إلى أصحاب المليارات والثروات الضخمة ولقادة العالم عمومًا، وعلى ما يبدو أن الخطاب الذي ألقته خلال المؤتمر لم يلبث طويلًا حتى وأصبح الأكثر تداولًا على مواقع التواصل.

وعرفت بريانكا شوبرا عن نفسها أثناء حديثها بأنها سفيرة للمواطن في كل مكان، وتحدثت في البداية عن المشاكل العالمية المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، مثل مشكلة الفقر المدقع الذي تتوسع دائرته بين الحين والآخر، والتغيرات المناخية، والظلم السائد في بعض الدول.

وخلال ظهورها الذي كان متوقعًا بقوة في هذا المؤتمر، قالت بريانكا: "قد لا أكون من أصحاب المليارات ولا يمكنني أن أساهم في حل المشاكل التي ذكرتها سابقًا، ولكنني أعلم بعد عملي في مجال الترفيه لمدة 20 عامًا أن هناك قوة التأثير بالكلمات والأكثر أهمية من ذلك الاستمرارية والإلحاح حتى يصبح الوصول إلى الحلول أمرًا ممكنًا".

وأضافت شوبرا: "أريد أن ينمو أطفالي في عالم يقوم فيه القادة بالاستماع إلى من هم في جيل "جريتا تونبرغ" ليتم احتواء مشكلة المناخ التي تتحدث عنها هذه الفتاة السويدية، وأيضًا أريد أن تكون لدى المرأة القدرة على النجاح والتميز فقط لأنه حق إنساني أساسي وليس بناء على الجغرافيا والفرصة".

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