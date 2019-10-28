زوجة الفنان عمرو سعد تعلن الطلاق رسميًا وتعلّق: "أعلن الان حريتي الكاملة" (صورة)

انفصل الفنان المصري عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي بعد زواج دام لسنوات طويلة نتج عنه 3 أبناء وهم رابي وحبيبة وعلي، وكان قد تم الإعلان عن الأمر بشكل مفاجئ دون أي مقدمات، حيث أن هذا الثنائي حرص طوال الوقت على بقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الإعلام والصحافة.

ونقلت الخبر بشكل مباشر زوجة الفنان عمرو سعد، وذلك مساء يوم السبت عندما نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وعلى ما يبدو أن حالة الطلاق والانفصال اجتاحت العائلة هذا العام، فمنذ أشهر قليلة انفصل شقيق عمرو سعد الفنان أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب، وأعلن كل منهما الطلاق رسميًا، بالإضافة إلى تبادلهما تصريحات نارية خلال لقاءات تلفزيونية.

على الصعيد الفني، عُرضت آخر أفلام الفنان عمرو سعد في دور العرض في شهر يونيو الماضي، وهو فيلم "حملة فرعون"، والذي شارك فيه عدد من النجوم في الوطن العربي والعالم، من أبرزهم: روبي، محمود عبد المغني، سوزان نجم الدين، محمد لطفي، فراس سعييد، هافبور جوليوس جورنسون، والملاكم الشهير مايك تايسون.

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