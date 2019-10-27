رانيا يوسف: لا تسألوني عن نادية الجندي.. وهذا الأسوأ بين أزواجي!

رانيا يوسف، الفنانة المثيرة للجدل في العالم العربي والذي يتصدر اسمها محركات البحث دائما بعد كل إطلالة لها.

وفي مقابلة حصرية مع الفنانة المصرية لصالح إحدى المواقع الإخبارية، تحدثت عن دورها القادم في مسلسل "الأنسة فرح" وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي "Jane The Virgin"، وتؤدي فيه دورالشخصية الأم وإسمها دلال، وهي شخصية أم مندفعة ومجنونة على حسب تعبيرها وتؤدي أدوار كوميدية.

يذكر أن المسلسل مكون من 90 حلقة سيعرض على جزأين وقد يستمر عرضه لأول موسم رمضان 2020، وتحدثت أيضًا يوسف عن الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" الذي أدت فيه دور شخصية "مها" التي تعيش مرحلتين قبل وبعد النقاب.

أما في ما يتعلق بفيلم "خلي بالك من الي جاي" سوف يكون دورها على حسب وصفها "دماغ شيطان" مشيرة إلى شخصية شريرة على الأغلب، يذكر أن المسلسل واجه سلسلة من التأخيرات وحتى أن إسم الفيلم قد تم تغيره عدة مرات.

وأبدت رانيا خلال المقابلة إنزعاجها عندما سُئلت عن زميلتها الممثلة "نادية الجندي" وأكدت أنها تفضل عدم التحدث عنها وأن النقطة المشتركة بينهما كان زواجهما من "محمد مختار" بعد طلاق الأخيره منه وارتباط رانيا به لما يقارب الـ 12 سنة واثمر عن هذا الزواج إبنتيهما "نانسي وياسمين".

تطرقت يوسف أيضا للحديث عن أزواجها السابقين، ووصفت أن أفضل واحد فيهم كان "طارق أعزب" بعد زواج إستمر لمدة 6 أعوام، أما بالنسبة للأسوأ بينهم فأجابت "هو عارف نفسه"، وعلى الأغلب تقصد زواجها الثاني من "كريم الشبراوي" بعد زواج استمر لـ 4 أشهر، وكان سبب الخلاف تورطه بقضايا نصب واحتيال تجاوز عددها الـ 100 قضية ونصبه على رانيا وإبنتيها توريطهما في قضية مخدرات وأسلحة في عام 2012.

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