بسمة حسن تجبر رامز جلال على إنهاء المقلب..والأخير يتعرض لـ إصابة!

الممثلة المصرية "بسمة حسن" لم تكن كأي ضيف إستضافه رامز جلال في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي.

بعد أن أكدت بسمة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن تكره ما يفعله في الناس بسبب المقالب تفاجأت به على المسرح ليبدأ بمقالبه ضدها.

بسمة كانت عنيدة خلال الحلقة، لدرجة أنها تمكنت من أن تفك يديها من الكرسي أثناء وضعها داخل التنك المليء في المياه مما أجبر رامز على إنهاء المقلب أبكر بقليل من دائماً.

رامز تعرض لإصابة في أُصبع يده عندما حاول أن يضع "الكابوريا" داخل تنك المياه، إذ أن الكابوريا قد عضه في يده.

موقف طريف كان عند سقوط بسمة داخل بركة المياه، ولم تسمح لرامز أن ينتصر عليها بل سحبته معها في البركة، وأثناء خروجها قام رامز بسحبها مجدداً لتصرخ "البنطلووون".



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