شيماء علي توجه انتقادات لـ مسلسل البرنس.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للممثلة الكويتية من أصل إيراني وهي توجه انتقاد لـ مسلسل البرنس الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

شيماء أطلت بـ فيديو عبر حسابها في سناب شات جاء فيه "متابعين البرنس ما تحسون إنهم أوفر طولوها وهي قصيرة.. أحس عندهم نقص وقت وتمطيط بشكل لا يوصف.. والحلقة قصيرة تخلص بسرعة"، كما أضافت "هنالك مبالغة كبيرة وبالعادة الأحداث تصير بأخر 10 حلقات"، كما أكدت أن العمل قوي جداً.

الجمهور بدوره هاجم شيماء علي بتعليقات جاء فيها " مسلسلاتكم انتو الي روعة ومافيها مط أبداً"، واضاف آخر "ما لقت شي تقوله احداثه مترابطة مع بعض وكل المسلسلات اخر الحلقة يسوون حدث فيه تشويق ولا هذا عشان محمد رمضان في شي غلط"k وجاء في تعليق "حقكم مو الدراما الخليجية عبارة عن عرض فلل وسيارات وحركات باردة وماكو احداث متواصله واصلا ماكو ممثلين مثل نجوم مصر. تحية للنجوم البرنس".

يذكر أن شيماء متواجدة في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "جنة هلي" من بطولة "سعاد عبد الله، إبراهيم الحربي، لمياء طارق، ملاك" ونخبة من النجوم.

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