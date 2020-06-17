بسمة بوسيل: "الغيرة اعتراف بأن هناك امرأة أجمل"..فماذا قصدت بذلك؟

خطفت مصممة الأزياء والفنانة بسمة بوسيل الأضواء على إنستغرام من خلال مشاركتها لأحدث إطلالاتها مع الجمهور، ولكن لم يكن هذا الشيء الوحيد الذي التفت له الجميع، حيث أنها أثارت فضول الجمهور وخاصة عندما تركت تعليق على صورها تحدثت خلاله عن الغيرة.

واختارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل إحدى مقولات الأديب الإنجليزي وليام شكسبير، وأرفقتها بتعليق على صورها التي نشرتها عبر إنستغرام، وقالت: "المرأة العاقلة لا تغار..قيل له ولماذا؟ قال: لأن الغيرة اعتراف بأن هناك أمرأة أجمل منها".

وعلى الرغم أن بوسيل أغلقت خاصية التعليقات، إلّا أن الجمهور بدأ بطرح التساؤلات على مواقع التواصل حول الأسباب التي دفعت بوسيل للحديث عن هذا الأمر، وعن ما إذا كان هناك خلافات مؤخرًا بينها وبين زوجها النجم تامر حسني دفعتها للحديث عن هذا الأمر والتأكيد أنها بعيدة تمامًا عنه.

يشار إلى بسمة بوسيل وتامر حسني الثنائي الأكثر شهرة في الوطن العربي، وعادة ما يخطفان الأنظار خلال حضورهما للمناسبات والمهرجانات، وأحيانًا يظهران برفقة بعضهما على السوشال ميديا ويحصدان آلاف الإعجابات والتعليقات.

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