بسنت شوقي متهمة بالإساءة للدين الإسلامي بسبب المحامي المتحرش.. وتعليقها يصدم الجمهور

ما تزال قضية المحامي المتحرش تشغل الرأي العام في مصر بعد أن أقدم رجل أربعيني على التحرش جنسياً بفتاة صغيرة متسولة داخل إحدى البنايات قبل أن تكشف سيدة شجاعة الموضوع وتنقذ الفتاة.

وعلقت الممثلة المصرية بسنت شوقي بدورها على الموضوع بمنشور جاء فيه "نفسي حد يشرحلي ايه العلاقة ما بين المتحرش والآيات القرأنية والصور الدينية.. أنا ما فيش رسالة ولا وحدة جاتلي قبل كده من متحرش (صور للعضو الذكري) الا اذا بروفايله سواء فيسبوك او انستقرام كان فيه شكل من الاشكال التدين دي".

وتابعت بسنت "وعلى نفس النطاق مفيش واحدة ست متنمرة دخلت كتبت كومنت ابن كلب ليه علاقة ليه علاقة بشكلي (مش لبسي) أو دخلت دعت عليا إلا وبردو البروفايل تبعها في البيو (غالبا يبقى انستقرام) كله أدعية شبيه : ربنا ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض، يا رب اجبر بخاطري، وهكذا...ايه وليه"؟!

ما لم تتوقعه الممثلة المصرية أن يتحول تعليقها إلى أداة هجوم ضدها ضمن إتهامات بالإساءة للدين الإسلامي ونشر العلمانية، وكنا من بين التعليقات المتداولة "هيا بتدور ترند زي مدام رانيا يوسف و ننشهر ، نقوم نتكلم بالدين او نلبس لبس مشخلع"..وتابع آخر "هي مش مدركة وفاهمة انه سهل على كثير ناس ادعاء التدين ، كل حدا صور عند الكعبة لازم يكون ملاك؟ كل وحدة كتبت بالبايو ادعية صارت متدينة ؟ بدها اي طريقة تلفق تهم على الدين".

وكان هنالك تعليق "فكر ومبادئ العلمانية بتنتشر بين الشعب للأسف قبل ما ينتقدو المتحرش بنتقدو بالدين صار أي حدا بحكي بالدين مشبوة ورجعي ولكم تفوو عهيك زمن".

يذكر أن الممثلة المصرية كانت قد أثارت الجدل بعد أن ارتدت فستان بطبعة حيوان النمر خلال مهرجان القاهرة السينمائي، ليسخر الجمهور بدوره من الفستان ويُربط مباشرةً باسم أحمد أبو هشيمة بسبب ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي نفس الطبعة بعدة مناسبات، وكذلك زوجته الحالية "ياسمين صبري".

وردت بسنت بدورها على الموضوع بتعليق جاء فيه "والنبى بلاش افيه ابو هشيمة عشان بقى دمه تقيل و قدم خلاص.. اوك؟"...الجمهور بدوره إعتبر تعليق بسنت الساخر كان لمجرد إثارة الجدل لا أكثر وكان من بين التعليقات "الو ابو هشيمه تبغاك تشوفها بطريقه غير مباشره وشكرا".."عأساس ابو هشيمة رح يترك ياسمين ويجي لعندك".

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