ممثلة كويتية تصدم الجمهور بصورتها شبه عارية في الفراش.. شاهدوا!

صدمت الممثلة الكويتية سناء القطان الجمهور بمشاركة صُورة لها من داخل فراش النوم أظهرتها وهي لا ترتدي أي شيء من المنطقة العلوية.

الصُورة المتداولة كانت الممثلة قد شاركتها عبر حسابها وارفقتها بتعليق "صباح العشق بتوقيتي"، واظهرت الصورة الممثلة وهي تضع الشرشف الأبيض على جسدها مع كشف منطقة الكتف وشعرها منسدل على جسدها.

وسخر الجمهور من الصُورة ومما تحاول أن تفعله الممثلة وكانت التعليقات "ع أساس صحيت وشكلها كذا، أكيد راحت تمكيجت وشلحت ملابسها وانسدحت بالفراش".

وأضاف آخر "البنات صايرين يتسابقون بالتعري والتفسخ أكثر من بعض"..وكان هنالك تعليق "كمية رخص بالصورة المشكلة ما يدرون ان حنا عارفين انهم عايشين على الرخص".

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الممثلة الجدل إذ أنه تم تحويلها للتحقيق منذ مدة جيدة بعد أن شاركت فيديو مثير للجدل وهي تتناول المثلجات بطريقة وُصفت بأنها تحمل إيحاءات جنسية وعلقت "يسوي حلقي أحمر"، وجاءت الشكوى تحت بند مخالفة الآداب العامة وخدش الحياء.

وأكدت سناء والتي كانت متزوجة وأنجبت من طليقها ثلاث أطفال أنها لا تفكر بدخول القفص الذهبي مجدداً من خلال تعليق جاء فيه "فكرة الزواج غير واردة بالمرة، ولن أقبل الارتباط بأي شخص سواء كان وزيراً أو مليونيراً".

الجدل كان ما دائماً يرافق الممثلة خاصةً حول جنسيتها، إذ كانت التخمينات حول أنها تنحدر من أصول مغربية بسبب شكلها القريب من الفتيات المغربيات إلا أنها خرجت عن صمتها ونفت الموضوع تماماً وأضافت أنها كويتية أب عن جد ومن عائلة معروفة.

الممثلة التي تبلغ من العمر 37 عاماً كان قد عرفها الجمهور من دورها في مسلسل "ثريا" الذي جمعها بالنجمة الخليجية سعاد العبد الله، ودارت قصة العمل حول نموذج لامرأة تحدت الجميع لتعيش حياتها كما تريدها وتتزوج زواجين غير تقليدين بعد أن تزوجت زواج تقليدي بحت وهي في سن صغيرة وانجبت منه ابنتيها وعاشت حياة مريحه إلى أن توفي الدكتور الأمريكي في حادث سيارة في المغرب وعادت ثريا تواجهه الحياة وحيدة وهذه المرة معها 3 اطفال اجانب.

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