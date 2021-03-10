قبلة نورة العميري الجريئة لوالدتها تثير ضجة.. على الطريقة الفرنسية!

عادت الممثلة الكويتية نورة العميري لإثارة الجدل من جديد بعد أن شاركت فيديو وُصفه الجمهور بالمستفز والمقرف في نفس الوقت.

وكانت نورا قد شاركت يومياتها بشكل طبيعي أمس ومن بين اليوميات كان زيارتها للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وكانت والدتها بجانبها.

بعد الانتهاء من زيارة المستشفى غادرة الممثلة برفقة والدتها للمنزل وقبل أن تغادر الممثلة السيارة طلبت من والدتها قُبلة لتهم الأخيرة بتقبيلها على فمها.

ونال الفيديو انتشار كبير وانتقادات أكبر وكانت تعليقات الجمهور عليه "الموضوع مو عادي وقاصده وطالعه متشققه من الفرح عشان الناس قامت تسولف عن المقطع".

وتابع آخر "كولش تطور يقلدون الاوروبين واو"، وأضاف آخر "بنت وامها هاذ ع الكاميرا بس! ورا الكاميرا تلاقيهم كفوف وشدّ شعر وتكسير عظام".

وكان هنالك تعليق "لو أمها بس مو حلو تبوسها بالطريقة هذه!!فعلا شيء مقرف ومخزي".

بعد الجدل الكبير خرجت نورة عن صمتها وعلقت بـ "شو في يا ناس ترا أنا بنظر أمي لساتني صغيرة وهي تحب تدلعني خاصةً إني كنت مبارح تعبانة ورايحة المستشفى وهي خايفة علي وكانت تبكي".

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها العميري الجدل، إذ سبق وأن شاركت فيديو ظهرت فيه بإطلالة وصفها الجمهور بالأوفر والخادشة للحياء خاصةً أنها متواجدة في بلد محافظ مثل الكويت، وارتدت وقتها نورة حمالة صدر رياضية ورمت بنفسها في وسط البحر.

وهاجم الجمهور وقتها نورة وسخر من شكل جسدها وكان من بين التعليقات "عبالي ولد افريقي"، وأضاف آخر "بسم الله اعوذ بالله من هالاشكال كأنها صومالي"، وعلق أحدهم "أعوذ بالله احسن تختفي كانها كلب سلوقي". كما أن التعليقات وصلت لموضوع التحرش الجنسي الذي تعرضت له من قبل الممثل السعودي محمد العيسى على حسب وصفها خلال تصوير أحد المسلسلات، إذ أن الأخير أصر على أخذها من مكان إقامتها عندما كانت في زيارة للكويت إلى بيته وهو ما استغربته نورة بحكم أنهما ليسا صديقان وبعد أن تمكنت من التملص من الموضوع فوجئت برسائل تحوي شتائم منه إلى رقمها الخاص مع تهديدات.

وصرحت نورة بأنها كانت قد تقدمت بشكوى إلى الأجهزة المختصة وبعد أن عادت إلى موطنها الأصلي تدخل عدد من كبار الممثلين وأقنعوها بالتنازل عن الشكوى.

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