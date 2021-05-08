بطلة مسلسل أمينة حاف...رُقية تمثل شخصيتي وهذا ما فعله لي زوجي!

يحقق المسلسل الكويتي "أمينة حاف" نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي وخاصةً يوتيوب والذي يحقق من خلاله ملايين المشاهدات.

مع نجاح العمل، بدء التركيز على أبطال العمل بشكل كبير والذين من ضمنهم الممثلة الكويتية شهد سلمان والتي حلت ضيفة ضمن البرنامج الحواري "وياكم" من تقديم الإعلامي العراقي صالح الراشد والفاشينيستا دانا طويرش.

خلال الحديث أكدت شهد أن شخصية رُقية "الخطابة" كما يسميها رواد السوشال ميديا تمثل شخصيتها في الحياة الخاصة، إذ أن زوجها تزوج عليها وكان رد فعلها بـ "روح" لأن المشاكل بينهم كانت طاحنة وأصابها برود من العلاقة.

بالحديث عن العمل فقد شهدت الحلقة السابقة تفاعلاً كبيرا بسبب زفاف نجمة العمل "أمينة" من "أبو ضاري" وحلولها كزوجة رابعة، وتمكن المشهد المنتظر من تصدر الترند عبر تويتر والذي كان عبارة عن ارتداء الزوجات الثلاثة لفستان الزفاف الأبيض حتى يحرقن قلب الضرة الجديدة بمشهد مماثل ل المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي.

أيضاً هنالك مشهد منتظر سيجمع الممثلة الكويتية ليالي دهراب والممثل الكويتي أحمد النجار والذي سيكون عبارة عن زواج الثنائي بعد أن اشتعل الحب بينهما.

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج، وتؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيد

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