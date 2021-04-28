بطلة مسلسل التفاح الحرام تكشف حقيقتها مغادرتها للعمل..وتنهي أخبار انفصالها عن حبيبها!

ما تزال أخبار الممثلة التركية نسرين جواد زادة تتصدر حديث الجمهور بعد أن تم تداول أن الحلقة الماضية كانت الأخيرة لشخصية "شاهقة" التي تؤديها.

خبر إنهاء الشخصية أثار استياء الجمهور لأنها تعتبر من أهم عناصر نجاح العمل لما تقدمه من دور قوي، ورفض البعض تصديق الخبر حتى شاركت الممثلة منشور عبر حسابها في انستقرام جاء فيه "الأساطير لا تموت..كل شيء سيكون أجمل بكثير، أعدكم...شكراً على كل تعليقاتكم الجميلة، وأنا أيضاً أحبكم كثيراً".

نسرين جواد زادة تودع محبيها بعد انتهاء دورها في مسلسل التفاح الحرام :



الأساطير لا تموت 🐍🐍🐍



كل شيء سيكون أجمل بكثير ، أعدكم.

شكراً على كل تعليقاتكم الجميلة، وأنا أيضاً أحبكم كثيراً 💞#nesrincavadzade #yasakelma pic.twitter.com/48t3yfXXVA — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 27, 2021

تعليق نسرين اعتبره الجمهور مُبهم وغير واضح ما إذا كانت ستغادر العمل أو لا خاصةً مع طرح إعلان الحلقة القادمة والذي كان حول جنازة شاهقة، ولأن الأغلب لم يرد أن يصدق إنتهاء شخصيتها اعتبروا أن خبر وفاتها مُجرد كذب أو ضمن أحداث العمل.

الصحافة التركية تمكن من إلتقاط نسرين أثناء تواجدها داخل إحدى الحدائق وسألوها عن حقيقة مغادرتها العمل لتعلق بـ "لا أعرف كيف المشاهد التركي سيعتاد على عدم وجود شاهقة إلا أنه لا يمكن التفكير بأنه تم إنهاء دوري بسبب شيء ما بل لأن السيناريو أراد ذلك وانتهت قصة شاهقة التي اعتادت أن تقتل وتضع السُم للجميع".

أيضاً تطرق الحديث لعلاقتها بزميلها الممثل التركي جوكهان والتي كانت قد بدأت منذ أشهر قليلة بعد أن شاركا معاً في نفس العمل، إذ أنه تم تداول أخبار انفصالهما بشكل كبير خاصةً أنها حذفت الصُور التي تجمعهما معاً على عكس جوكهان الذي بقى الصُور في حسابه….نسرين علقت على الموضوع بـ "علاقتنا جميلة وكل شيء بخير تماماً شكراً لكم".

قصة مسلسل التفاح الحرام

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم.

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