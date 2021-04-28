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منة فضالي تتصدر الترند بعد مشهد وفاتها في مسلسل نسل الأغراب!

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 09:11
منة فضالى
منة فضالى

تصدر هاشتاق #منة_فضالى_نسل_الاغراب الترند عبر تطبيق تويتر في مصر بعد أن تم إنهاء دور الممثلة منة فضالي في مسلسل نسل الأغراب.

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منة والتي تؤدي دور عزيزة انتهى دورها بوفاتها بعد معاناة مرض القلب، وعندما وجدت ابنتها التي تؤدي  دورها الممثلة "ملك أحمد زاهر" الجثة على الأرض اتجهت مباشرةً لخالها الذي يؤدي دوره "أحمد السقا" لينهار الأخير أمام جثتها على الرغم من غضبه منها لأنها لم تزره في السجن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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لوحظ من الحلقة التي عُرضت اليوم أن الفنان المصري دياب والذي يؤدي دور علي في العمل قد بدأ بالبكاء عندما سمع الخبر، ليتضح أنه عاش قصة حب كبيرة مع عزيزة إلا أن القدر فرق بينهما ولم تكتمل قصتهما.

منة فضالي تتصدر الترند

الجمهور بدوره تداول اسم منة ضمن إطراءات كبيرة على أدائها المذهل طوال حلقات العمل، وجاء في التغريدات المتداولة:

"الموهبة بتفرض نفسها برافوا عليها منة فضالى أبدعت ووصلت لأعلى نضج فنى"..

وتابع آخر "صراحه منه فضالي ممثلة جامده و مظلومه من الصحافه تستاهل اكتر من كدا بكتير"..

وجاء في تغريدة أخرى "بصراحه روعه و جميله كل يوم نشوف براعه و تغيير في ادوارك و نتمنى نشوفك في بطولة و تاخدي حقك كل التوفيق"
 

"لما بتنتهى قصة حب بالإنفصال بيبقى عندنا أمل للرجوع لغاية مابييجى الموت علشان يقول لنا خلاص الأمل إتمحى ومات هو كمان ومش بيفضل لنا غير حزن وقهر نعيش به لأننا مش بنلاقى حد يعوضهم ويعوض حبهم"

قصة مسلسل نسل الأغراب

أحداث العمل تدورفي إطار درامي اجتماعي من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهام عساف بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه فيقرر الانتقام منه. ويشارك في بطولة العمل نخبة من الوجوه من بينهم أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، أحمد مالك وغيرهم.
 

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منة فضالي

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