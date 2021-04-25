بطلة مسلسل التفاح الحرام تنفصل عن حبيبها..وهذا أول ما فعلته!

ضجت الصفحات التركية بخبر إنفصال الممثلة التركية نسرين جواد زادة عن حبيبها الممثل التركي جوكهان ألكان بعد أشهر قليلة من العلاقة.

سبب الإنفصال لحد الآن ما زال غير واضح ولكن بحسب المتداول أن الممثلة كانت قد عرفت جوكهان على عائلتها ضمن خطوات أكيدة على طريق الزواج رسمياُ وكان الثنائي سعيداً بمشاركة صُورهما بشكل مستمر عبر تطبيق انستقرام.

أخبار الإنفصال كان قد تم تداولها بعد أن حذفت نسرين جميع الصُور التي جمعتها بـ جوهكان كما أنها قامت بـ إلغاء متابعته عبر التطبيق على عكس الأخير الذي ما زال مٌبقياً على صورها في حسابه.

يذكر أن علاقة الثنائي كانت قد بدأت بعد أن شاركا معاً في مسلسل التفاح الحرام الذي يحقق نجاح كبير حالياً، وبعد أن كان مخططً أن يتم تمديد المسلسل لموسم خامس تراجعت الشركة المنتجة عن القرار وسينتهي العمل عند الحلقة 113 من دون موسم جديد.

بعد ان كان مخطط ان يتجدد المسلسل لموسم خامس، حسب اخر الاخبار فإن مسلسل التفاح الحرام سينتهي هذا الموسم عند الحلقة 113 ولا يوج موسم جديد.

لكن هذا الامر يبقى غير مؤكد حتى الآن



وفي المقابل شخصية مهمة ستودع المسلسل في الحلقة القادمة بموتها#YasakElma pic.twitter.com/sgeVkaq3S5 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 21, 2021

بالحديث عن الحلقة السابقة 107 فقد شهدت عودة الممثل التركي "باريش كيليتش" إلى الكاست بعد أن تم إنهاء دوره خلال الموسم السابق، ويؤذي باري دور طليق شخصية "آندر" في العمل وتواجده في الموسم الجديد سيكون بغاية الإنتقام من طليقته وأم ابنه الوحيد.

قصة مسلسل التفاح الحرام

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم.

للمزيد من قسم الترفيه:

فيفي عبده بالحجاب وبوجه مُتعب من داخل غرفة العمليات..شاهدوا!

نسرين طافش تتغزل بحبيبة طارق العريان.. وتوجه لطشة لـ ياسمين صبري!

محمد رمضان يُورط عمرو دياب ودينا الشربيني بقصة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر!