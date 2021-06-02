ليلى عبد الله والنتيجة النهائية بعد إزالة الفيلر…"رجعوا شفافي الطبيعيين"!

ما تزال أخبار الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله هي الحديث الأبرز بعد أن أعلنت أنها أزالت مادة الفيلر من منطقة الشفاه.

ليلى كانت طوال الفترة الماضية قد أخفت وجهها عن الكاميرا لأنها ما تزال تعاني من أثار العملية التي خضعت لها، وتم منذ فترة تداول فيديو لها من حساب أحد أصدقائها والذي أظهر التغير الملحوظ في شكلها.

أمس عادت ليلى وشاركت فيديو واضح لوجهها وبدت الشفاه طبيعية من دون أي مادة تجميلية خاصةً أنها أزلت الغرزات أيضاً وتتماثل للشفاء التام. ليلى خلال الفيديو ظهرت برفقة الطبيب المُختص الذي أشرف على حالتها وعلقوا بالتالي "اليوم السابع للعملية والنتيجة بلشت تبان وعلى اليوم العاشر رح تطلع النتيجة كاملة للعين...رح أزودكوا بالتفاصيل كاملة من أول يوم لحد ما بلشت أرجع طبيعية بفيديو".

الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله كانت قد تعرضت لحملة سخرية واسعة وانتقادات لاذعة بعد أن تم تداول صُور جديدة لها أظهرتها بشكل مُختلف تماماً. سبب الاختلاف وقتها كان واضحاً وهو التجميل خاصةً منطقة الفم التي تم حقنها بـ الفيلر واظهرتها بكل مبالغ به إضافةً إلى شكل الحواجب، فيما خمن البعض أنها حقنت وجهها بالفيلر من أجل تحديده وابراز مناطق مُعينة منه.

وكانت تعليقات الجمهور هجومية وقتها والتي جاء فيها "ليش يشوهون نفسهم بها لتجميل"...وتابع آخر "وجها صار كأنها رجال متحول"...وجاء في تعليق أحدهم "لما يكون عندك فلوس وما تدري وين تروح فيهم".

نبذة عن ليلى عبد الله !

دخلت الممثلة ليلى المجال الفني بتشجيع من والديها بالرغم من معارضة أعمامها عندما كانت في سن الرابعة عشرة من عمرها خلال برنامج التقليد "عيني عينك 3"، كما أنها في البدايات ظهرت كموديل في كليب الفنان عبد المجيد عبد الله . أما خوضها لمجال التمثيل فقد جاء بمحض الصدفة عندما برفقة إحدى صديقاتها في كواليس مسلسل "ساهر الليل"، إذ أنها إختبرت نفسها كممثلة فشاهدتها الفنانة هيا عبد السلام ورأت أنها مناسبة لدور "ليلى" وعندما عرضت الأمر على المخرج محمد دحام الشمري وافق وأعطاها دورًا صغيرا….من بعدها شاركت الفنان إسماعيل مبارك في أغنيته المصورة "مغروم" عام 2015 وفي عام 2016 تم اختيارها لتكون وجها إعلانيًا لأحد التطبيقات وأتقنت اللهجة الكويتية لدرجة أن البعض كان يظن أنها خليجية وليست لبنانية.

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