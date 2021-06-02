نينا عبد الملك تشارك خبر حملها بطفلها الثاني بعد أقل من سنة على إنجابها الاول!

شاركت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك خبر حملها بطفلها الثاني من زوجها الإعلامي السوري "حسان الشيخ".

الخبر السعيد شاركته نينا بمنشور جاء فيه "بتقولو ولد او بنت"...واظهر المنشور نينا ببطن منتفخ بأشهر الحمل الأولى، وخمن الجمهور أن المولود القادم فتاة بحسب تلميحات من زوجها خلال إحدى الحلقات التي يقدمها.

نينا كانت قد رزقت بطفلها الأول بتاريخ 8 من شهر يونيو 2020 أي قبل أقل من سنة، وشاركت الخبر وقتها بمنشور جاء فيه "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله"

وكانت نينا وقتها قد وثقت ساعات قبل الولادة في الغرفة قبل الدخول إلى غرفة العمليات، وأبدت عن رغبتها الشديدة بتناول الطعام وخصوصاً وجبة "KFC" وهو ما أثار استغراب الجمهور وخاصةً السيدات اللواتي علقن بـ "أذكر يوم ما ولدت كان كل همي بس أخلص من التعب"، وأضافت متابعة أخرى "ما شااء الله انا وقت كنت حامل ماطيق اسمع بسيرة الاكل". كما تحدثت عن إبرة الظهر والتي تسهل عملية الولادة بحيث تكون الأم مستيقظة لكن لا تشعر بأي آلام خلال فترة الولادة.

زواج نينا عبد الملك !

يذكر أن نينا كانت قد أعلنت زواجها عام 2019 بعد أن أطل معها زوجها بفيديو كليب حمل عنوان "إلو" من دون أن يظهر وجهه للعلن، وقد صرحت أنها تزوجت فعلياً في عام 2018 في حفل صغير اقتصر على العائلة وارتدت وقتها فستان أبيض بسيط.

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