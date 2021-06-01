حورية فرغلي تكشف المبلغ بـ الملايين الذي دفعته لتجميل الأنف….وهذا ما أصاب شعرها أثناء العملية!

أطلت الممثلة المصرية حورية فرغلي على جمهورها من خلال مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن أبرز ما واجهته خلال الفترة الماضية.

حورية والتي تلقت علاجها أو بالأحرى عمليات تجميل الأنف في أمريكا أكدت أنها كانت في البداية قد فقدت الامل تماماً من أن يعود شكلها إلى ما كان عليه وتابعت أن الحدود كانت مُغلقة بسبب فيروس كورونا، وفي أحد الأيام وصلها إتصال هاتفي من الجهات المسؤولة في بلدها الأم مصر لإخبارها بأن عليها مُراجعة السفارة الأمريكية حتى تحصل على تأشيرة السفر.

من بعدها توجهت الممثلة إلى أمريكا وخضعت لـ 4 عمليات جراحية بتكلفة وصلت لـ 4 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 255 ألف دولار أمريكي من دون نفقات الإقامة والجلسات العلاجية التي خضعت لها. فرغلي كشفت أيضاً أنها خلال العمليات خسرت شعر رأسها من الجهة اليسرى بسبب أثارت المواد المستخدمة في العلاج.

الحادث الذي غير حياة فرغلي

أثناء ممارسة حورية فرغلي للفروسية تفاجأت بقطتين تتشاجران أمام الحصان الذي ارتعب وأسقط فرغلي عن ظهره وسقط هو فوقها مسبباً تحطك بالكامل لأنفها واصابتها بالديسك.

واتجهت الممثلة المصرية مباشرة للطبيب حتى يساعدها على اعادة أنفها لشكله الطبيعي إلا أنه تسبب في فقدانها لحاسة الشم. واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"

مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل. وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات وأصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

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