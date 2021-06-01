حلا الترك تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص!

الفنانة البحرينية حلا الترك أشعلت السوشال ميديا بعودتها مُجدداً للأضواء بعد غياب بسبب المشاكل العائلية التي واجهتها.

حلا كانت قد أعلنت أنها بصدد إطلاق تعاون غنائي جديد سيجمعها بالنجم اللبناني جاد شويري، ومنذ ساعات أطلقت البرومو الأول للعمل والذي أظهرها بلوك جريء وقوي مع حركات راقصة بسيطة كانت كافية لجعل الفيديو يُتداول بشكل كبير.

في نفس السياق تم تداول فيديو جديد للفنانة أظهرها من داخل الأستديو وهي تغني عملها الفني "شتبي مني" والتي كانت قد أطلقتها منذ 6 أشهر وحققت من خلالها أكثر من 10 مليون مشاهدة.

حلا الترك تسجن والدتها منى السابر!

بالعودة لبداية القصة، فبعد حصول منى السابر على الوصاية لأولادها الثلاثة بدأت بالبحث عن منزل لأن طليقها محمد الترك لم يعطها النفقة والمؤخر كما أنه لم يتنازل لإيجاد مسكن عائلي لطليقته وأطفاله. السابر والتي تعتبر عاطلة عن العمل قررت أن تستخدم نقود ابنتها التي في حسابها من الإعلانات والحفلات التي قدمتها وبحسب منى فإن حلا كانت تعلم بالأمر منذ البداية إلا أن جاء اليوم وقررت حلا وشقيقها الأكبر العودة إلى منزل والدهما وبالتحديد إلى جدتهما من طرف والدهما ليقيما معها.

الأمر لم ينتهي هنا، تم رفع دعوى قضائية من طرف جدة حلا ضد طليقة ابنها بتهمة سرقة مبالغ وصلت لـ 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، وبالفعل تواجدت حلا في المحكمة وشهدت ضد والدتها ليصدر قرار بالسجن لمدة سنة.

وما أثار سخرية الجمهور تداول تصريح جديد لـ حلا جاء فيه "أحب أمي وأحترمها، وهي التي أوصانا الله بنا وأمرنا بحبها واحترامها"!...إذ اُعتبرت تصريحات حلا وتصرفاتها متناقضة تماماً.



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