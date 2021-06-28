بطل مسلسل الطبيب المعجزة يدخل القفص الذهبي..واطلالة العروس حديث الجمهور!

احتفل بطل مسلسل الطبيب المعجزة الممثل التركي تانر اولماز بحفل زفافه من ايجه تشيشمي اوغلو بحفل اتسم بالبساطة أقيم بحضور الأهل والمقربين منهما.

بطل العمل وعروسته تمكنا من خطف الأضواء وتصدر الحديث بعد تداول فيديوهات الحفل الذي أقيم منذ ساعات، وأكثر ما ميز الحفل بساطة الثنائي وخصوصاً العروس التي اختارت فستان أبيض بسيط واكتفت بلمسات خفيفة من ناحية المكياج والشعر.

العروس ارتدت إطلالة ثانية شبابية كانت عبارة عن فستان قصير باللون السُكري وحذاء رياضي وكذلك العريس الذي تخلى عن جاكيت البدلة الرسمية ليكتفي بالقميص والبنطلون.

الجمهور بدوره أرفق عدة تعليقات كان أغلبها حول الأسلوب البسيط في الحفلات التركية وجاء في التعليقات تحديداً "قمه في البساطه والروعه والجمال الطبيعي أين الميك أب مش حاطه لو عنا كان وجها مثل حيط الدهان"..وتابع آخر "ما حلاهم وأحلى بساطتهم والفستان بجنن".

قصة مسلسل الطبيب المعجزة !

تدور أحداث المسلسل حول الطبيب علي وفاء الذي ولد مصابًا بالتوحد بالإضافة لمتلازمة الموهوب وعن الأحداث التي يعيشها كطبيب موهوب ترافقه بعض المُعيقات خصوصًا من ناحية التواصل اجتماعيًا، يتخلل ذلك العودة لأحداث ماضية عاشها علي صغيرًا والتي كانت دافعًا أساسيًا لدراسته الطب.

ولد علي وفاء ضمن أسرة فقيرة ومتواضعة كانت حالته سببًا في اضطراب العائلة خصوصًا من جهة والده، يبرز ضمن الأحداث نفوق الأرنب الذي كان علي يحبه كثيرًا، كذلك تعرّضه هو وأخوه الأكبر لحادث في كهفٍ مهجور أدى لوفاة أخوه وقرار والده بالتخلّي عنه لملجئ للأطفال ذلك أنه كان يلومه على هذا الحادث، فقدان علي لأرنبه وأخوه الأكبر كانت دافعًا له ليصبح طبيبًا في المستقبل ليساعد الآخرين، يساعده في ذلك مهارة غير عادية على الحفظ والتذكّر وكذلك قدرة على التحليل وتشخيص الأمراض، لكنه مع ذلك يواجه صعوبات كثيرة من ناحية التواصل اجتماعيًا، بعد التخرّج جرى تعيينه في أحد أكبر المستشفيات بإسنطبول كطبيب جراح مساعد، وذلك بمساعدة الطبيب عادل الذي اهتم به في صغره، وهذا الحال جعله محل جدل دائم بين الأطباء والزملاء كذلك بين بعض المرضى، وعلى هذا المنوال تدور أحداث المسلسل، حيث يتعلم علي وفاء كل يوم مهارة من مهارات التواصل ويشخّص حالات جديدة يصعب على أفضل الأطباء تشخيصها.

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