زارا البلوشي ترد على انتقادات صُورها الجريئة بروب الإستحمام!

أثارت الممثلة العمانية الباكستانية المقيمة في المملكة العربية السعودية زارا البلوشي الجدل بشكل كبير بعد تداول صُور لها وُصفت بالجريئة.

زارا ردت على زوبعة الإنتقادات بفيديو جاء فيه "شايفيني قلية أدبي عليكم وسبيتكم أول قللة من إحترام أحد؟...الإحترام ليس بالملابس بل بالتعامل مع الناس وحتى صُوري مش مخلة بالأداب بس انتوا لو تشوفي وحدة بشعرها تقول مٌخلة للأداب"..

وتابعت زارا "اللي يقول تغيرتي أنا ما تغيرت أنا من أول كذاا وأول ما تزوجت كنت مع طليقي بشاليه خاص وتصورت بالشورت ومن بعدها لما كنت بروسية صوروني وأنا لابسة شورت"

وتحدثت عن تهديدات الجمهور لها بـ "بنسفرك من المملكة"!....وعلقت بـ "ترا أنا جالسة ضمن قوانين البلدة وهذا تهديد وأقدر أشتكي عليكم وأزتكم بالسجن وحصولي على الإقامة كان بعد جهد كبير وتحقيق على وضعي الأمني وليس فقط دفع مبلغ مالي".

الجمهور بدوره سخر من زارا بعدة تعليقات كان منها

"الإحترام بالتعامل مو بالملابس يعني اطلع عريانه عادي اهم شي ما أسب احد او اقل ادبي عليه. حبيبتي احفظي ردك هذا وقوليه يوم الحساب احنا مارح نفيدك ولا يهمنا عشان تبرري لنا مع اني ماضن تقدري تبرري يوم الحساب….لما نعلق على شكل او لبس او خبر ما ننصدم بالطريقه الي قلتيها ابدا هذا شعورك وتخيلك انت لانك عارفه انك تسوين شي غلط وحرام ومتوقعه ردة فعلنا تكون عنيفه، لا قلبي ارتاحي ماحد منصدم لاننا دارين وش هدف الحركات هذي الله يهديكم ويصلح حالكم بس ويثبتنا على ديننا"

وتابع آخر "طيب روحي باكستان وقولي نفس الكلام قاعده بالمالديف وتتفلسفين"..."والله يا ليت تروحين باكستان وتلبسين نفس لبسك وبس".

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