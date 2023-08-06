نجم مسلسل ثلاثة قروش "أوزار كايجلار" بمظهر صادم.. فستان وباروكة شعر

أثار النجم التركي الشهير "أوزار كايجلار أوغلوا" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول مجموعة من الصور التي وصفت بالصادمة خلال عرض كوميدي أقامه مؤخرًا في تركيا.

أوزار كايجلار يظهر بإطلالة صادمة .. فستان وباروكة شعر

ظهر النجم التركي في عرض ستاند أب كوميدي في تركيا بإطلالة مثيرة للجدل، بعد تقديمه العرض بإطلالة أنثوية.



وارتدى أوزار فستان طويل ملوّن كما وضع باروكة نسائيّة امتازت بالشعر متوسط الطول والكيرلي وأمسك بيده مروحة يدوية مشابهة لما تمسكها النساء في الحفلات.



وأثار هذا الظهور انتقادات واسعة للنجم التركي خاصة وأنه معروف بدعمه للمثليين والمتحوّلين جنسياً في تركيا.

أوزار كايجلار بطل مسلسل ثلاثة قروش



كانت بداية شهرة النجم التركي من خلال مسلسل "ابنة السفير" الذي جسد فيه شخصية"غيديز" التي أدّاها بشكل ملفت برفقة النجمة التركية نسليهان أتاغول ولكنّه انفصل بعد ذلك للاستعداد لتصوير مسلسله الشهير "ثلاثة قروش" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا منذ عرضه حتى الحلقة الأخيرة منه.

وعلى صعيد مختلف كان كايجلا قد أثار الكثير من الجدل في وقت سابق بعد انتشار فيديو جمعه بزميلته نسرين جواد زادة، خلال عيد ميلاده،.

وظهرت نسرين في الفيديو وهي تجلس في حضن زميلها أوزار وتتراقص بطريقة وصفت بالجريئة والمثيرة، مما عرضهما للهجوم بشكل كبير من قبل الجمهور وتسبب بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجماعي.