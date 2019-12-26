بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة..الراقصة جوهرة في أحدث ظهور على السجادة الحمراء! (صور)

أثار اسم الراقصة الروسية جوهرة الكثير من الجدل الفترة الماضية، وذلك بعد أن ظهرت في بعض المقاطع المسربة في أوضاح مخلّة برفقة زوجها الشاب المصري خالد، وأصبح اسمها متداولًا بشكل كبير وذلك بعد أن جاءت مطالبات من البعض لمحاسبتها على نشرها الفسق والفجور والأفعال الفاضحة عبر صفحات ومواقع الانترنت.

وعلى الرغم من بعض الروايات التي ذكرت أنه تم القبض على الراقصة جوهرة بعد ظهورها في المقاطع الفاضحة، إلّا أن ذلك لم يطل كثيرًا في حال حدوثه بالأصل، لأنها أطلت على الجمهور في أحدث ظهور لها يوم أمس، وذلك خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم تامر حسني الجديد "الفلوس".

وظهرت الراقصة جوهرة على السجادة الحمراء في إحدى سينمات منطقة 6 أكتوبر في العرض الخاص بفيلم "الفلوس"، واستطاعت أن تخطف أنظار المصورين لها بإطلالتها الكاجوال والتي كانت عبارة عن بنطال وبلوزة مكشوفة من الكتف وحذاء طويل.

ويأتي سبب مشاركة الراقصة جوهرة في العرض الخاص بـفيلم "الفلوس" بصفتها أحد المشاركين في العمل، حيث تظهر في أحد المشاهد وهي ترقص على أغنية داخل الفيلم بعنوان "حلوة الحياة".

وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم أبطاله وهم: تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، كما حضر عدد من النجوم لتهنئة الأبطال على الفيلم منهم: الفنان أكرم حسني ومحمد نور وغيرهما.

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