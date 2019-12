بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة..الراقصة جوهرة في أحدث ظهور على السجادة الحمراء! (صور)

El Felos is everywhere 💰💰🤩🤩 🎥 🎥🎥 Go check it in the nearest cinema and MERRY CHRISTMAS 🎄🎁 🎅 #jojo #johara #joharabellydancer #movie #cinema #tamerhosny #redcarpet #cairo #egypt #egyptianmovie #celebrity #elflous

A post shared by 🍓💎Johara💎🍓جوهره 🍓 (@joharabellydancer) on Dec 25, 2019 at 2:01am PST