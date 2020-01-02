بعد أغنيته الشهيرة "إنتي أي كلام".. تميم يونس متهم بالإساءة للفتيات في كليبه الجديد (فيديو)

أثار المطرب المصري الشاب تميم يونس أزمة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما طرح أغنية جديدة تحمل اسم "سالمونيلا" عبر قناته على موقع الفيديو "يوتيوب"، حيث قوبلت بحالة من الانقسام أبرزها اتهامه بالإساءة للفتيات اللاتي يرفضن الزواج وأن الأغنية ضد المرأة وتنتقص من قدرها.

وأوضحت كلمات أغنية "سالمونيلا" للفنان تميم يونس أنه بالفعل يقصد رفض الفتاة لشاب تقدم للزواج منها رغم أنه يحاول تلبية طلباتها، موضحًا أن رفضها له سيجعلها تقابل من يقول لها "لأ" أيضًا ويجعلها تعود له مجددًا فيرفضها.

واستعان تميم يونس بالفنان المصري محمود العسيلي في الأغنية الأمر الذي أثار حالة سخرية أخرى عبر مواقع التواصل، فقال البعض: "الاغنية كانت ماشية حلو لحد ما ظهر العسيلي إتقفلت منها"، و"حضرتك معاكي واسطة أو حاجة جامدة مثلاً عشان تقولي لا؟؟".



ومع تواصل الاتهامات والسخرية خرج الفنان تميم يونس عن صمته وقرر الرد على كافة الاتهامات موضحًا في مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الأغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا والكثيرون يرونها جيدة والبعض انتقدها ولكنه يحترم آراءهم.

وأكد تميم يونس أنه سيرد على القلة التي انتقدت الأغنية مشيرًا إلى أن هدفها عكس ما تم فهمه وقال: "اللي شايف إن الأغنية ضد المرأة بالعكس الأغنية تريقة على الشاب الأوفر اللي لما البنت تقوله لأ يتجنن ويتعامل بذكورية وطريقة بها نقص ومكنش ينفع أقول ده كمعلومة قبل طرح الأغنية عشان ده كان هيقلل من هدفها ويفضح فكرتها وأنا بهزر وبحب الهزار ومش هبطل أهزر".



والفنان تميم يونس من مواليد مدينة القاهرة ودرس في كلية فنون جميلة وعمل في بداية حياته كمصمم جرافيك وبسبب حبه للإعلانات أصبح مخرج إبداعي للإعلانات إلى أن اشتهر من خلال برنامج عبر قناته على "يوتيوب" حمل عنوان "رسيني" ومنه أصبح مخرجًا لبرنامج "لايف من الدوبلكس" مع "أبلة فاهيتا".

وأثار تميم يونس جدلًا في أغسطس 2018 عندما طرح أغنيته "إنتي أي كلام" والتي حققت ملايين المشاهدات رغم أنها مكونة من 3 كلمات فقط، ويستعين في أغانيه بفنان أو فرقة، ففي أغنيته "إنتي أي كلام" استعان بفريق "شارموفرز" وفي "سالمونيلا" بالفنان محمود العسيلي.

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