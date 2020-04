أمل بوشوشة تكشف للمرة الأولى عن وجه ابنتها "ليا" ..هل تشبهها؟

اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي... مثل هذا اليوم و قبل ثلاث سنوات ابصرت انت النور و ابصرت انا الحياة. و منذ ذلك اليوم اصبح كل يوم و انت في حياتي عيدي. كل عام و انت روحي و عمري كل عام و انت بخير❤🎊🎂🎂🎂

