أمل بوشوشة تكشف للمرة الأولى عن وجه ابنتها "ليا" ..هل تشبهها؟

احتفلت الفنانة أمل بوشوشة يوم أمس بعيد الميلاد الثالث لابنتها "ليا"، وقررت هذه المرة أن تكون المرة الأولى التي تكشف فيها عن وجه ابنتها للجمهور، وذلك بعد أن نشرت صورة لها مع قالب الحلوى وعايدتها بكلمات مؤثرة على إنستغرام.

ولاقى الظهور الأول لابنة أمل بوشوشة تفاعلًا كبيرًا ولافتًا من الجمهور وحتى من بعض نجوم الفن، وحصدت الصورة الخاصة بعيد ميلاد "ليا" أكثر من 120 ألف إعجاب، وعلقت بوشوشة قائلة: "اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي، مثل هذا اليوم وقبل ثلاث سنوات أبصرت أنت النور وأبصرت أنا الحياة".

وتابعت: "ومنذ ذلك اليوم أصبح كل يوم وأنت في حياتي عيدي..كل عام وأنت روحي وعمري كل عام وأنت بخير".

وكانت النجمة سيرين عبد النور قد علقت على المنشور الخاص باحتفال أمل بوشوشة بعيد ميلاد ابنتها وقالت: "الله يخليلك ياها حبيبي ويحميكن".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل الفنانة أمل بوشوشة على جمهورها في سباق رمضان 2020 من خلال مسلسل "النحات" بمشاركة نخبة من نجوم الفن ومن ضمنهم باسل خياط وفادي ابراهيم ودارينا الجندي وغيرهم من الأسماء المتميزة.

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