دنيا بطمة تستعرض حملها برفقة زوجها وابنتها!

شاركت الفنانة المغربية "دنيا بطمة" صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير برفقة زوجها "محمد الترك" وابنتها الوحيدة "غزل".

وظهرت دنيا في الصور وهي ترتدي قفطان مغربي نسقته مع فستان بنفس اللون لـ ابنتها غزل، أما محمد فقد ظهر باللباس المغربي التقليدي معهما.

الصور أظهرت دنيا وعلامات الحمل واضحة عليها، واعتبرها البعض جلسة تصوير مخصوصة من أجل إظهار حملها من جهة ومن أجل أن تغلق فم الشائعات التي طالتها عن أنها تمر بوضع نفسي سيئ بسبب سجن شقيقتها ابتسام بتهمة ابتزاز المشاهير عن طريق حساب في انستجرام يدعى "حمزة مون بيبي" والذي أيضاً اتهمت دنيا بالتورط فيه وعلى آثره تم منعها من مغادرة البلاد.

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في نفس السياق، كانت دنيا قد أكدت خبر حملها عن طريق لايف جمعها بـ أحد الصحافيين وورد أثناء الحديث أنها من الممكن ان تصور عملية الولادة لايف.

بطمة أطلت أيضاً برفقة زوجها بـ لايف آخر وصرحا الثنائي معاً أنهم من أول الـ "كوبلز/الثنائيات" التي ظهرت على السوشال ميديا وأن ما يفعله الأغلب الآن كانا قد فعلاه سابقاً.

أما حول الهدية المنتظرة لـ حلا بمناسبة عيد ميلادها الـ 18 والذي صادف قبل عدة أيام، أكد الثنائي أن الهدية ستكون عبارة عن سيارة مرسيدس G_ Class والتي يصل سعرها لـ 130.000 ألف دولار لموديل السنة الحالية 2020.

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