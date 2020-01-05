بعد اتهامها بالهروب من السعودية.. هند القحطاني تقاضي بدور الإبراهيم

ردت الناشطة السعودية هند القحطاني على اتهام مواطنتها الفاشينيستا بدور الإبراهيم لها بالهروب من السعودية، قائلة: "اقرأي كلامي جيداً يا بدور.. والله لأرفع فيك قضية أخليك تعضين الأرض وتندمين على اتهامك لي بالهروب من السعودية.. هذا الكلام فيه اتهام لي بخيانة الوطن".

وكشفت هند عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" عن السبب الحقيقي لوجودها في أمريكا، معلقة: "وأنا صرحت أكثر من مرة أن سبب وجودي بأمريكا للدراسة فقط.. ولو كنت هاربة من وطني كنتي أنتي وأمثالك سمعتني أقول أشياء ضد وطني أو انتقد سياسته أو أسب حكامه..".

ووجهت لها رسالة تهديد واضحة، قائلة: "أقسم بمن أحل القسم لأخليك عبرة لمن لا يعتبر.. والأيام بيننا".

وكان وسم هاشتاغ هند القحطاني قد تصدر يوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية؛ وذلك بعد أن ظهرت في مقطع فيديو ترد فيه على بدور الإبراهيم، التي اتهمتها بأنها يمنية وليست سعودية، وقامت بإجراء العديد من عمليات التجميل وتخفي عمرها الحقيقي، وعلق المغردون بكثرة على وصفها لأنفها بـ “سلة سيف“.

وهاجمت الناشطة السعودية هند القحطاني مواطنتها الفاشينيستا السعودية بدور الإبراهيم في مقطع فيديو عبر سناب، وقالت إنها لن تلفظ اسمها؛ لأن ذكره ”يرفع من مكانتها”، معتبرة أن هدف الهجوم عليها هو أن يتم ذكر اسمها أمام 2 مليون ونصف متابع، وهذا لن يحدث مطلقًا.

وهاجمت هند بدور واتهمتها بالغيرة، قائلة: “الغيرة قتلتك بسبب ما أنا فيه من متابعة وانتي عايزة تنشهري على قفايه، شوفي خشمك كيف ؟ من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وعاملة عشرات عمليات التجميل“.

وقالت هند: "أنا قحطانية أساس العرب شكلي وخشمي يدل على ذلك يا متخلفة"، كما ردت هند على الاتهامات لها بأنها عجوز شمطاء بقولها: "مخك الصغير مش مستوعب إني متزوجة صغيرة مو مثلك متزوجة كبيرة وعمري 36 وعندي 4 أطفال وبكامل شبابي وأناقتي، أنت مش مستوعبة أنني أم لديها 4 أطفال وبكامل أناقتها وجمالها وجسمها جميل لا بطن ولا عمليات تجميل".

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