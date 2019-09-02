بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور في الساحل..الراقصة صافيناز تغادر مصر بلا عودة!

كشفت الراقصة الأرمينية صافيناز عن قرارها الذي اتخذته حول مغادرتها مصر دون رجعة، وذلك على خلفية ما حدث معها مؤخرًا خلال إحيائها لإحدى الحفلات في الساحل الشمالي ومشاركتها الرقص مع الفتيات هناك في مشهد أثار الجدل بسبب التعري الذي كان موجودًا.

وكشفت صافيناز عن سبب اتخاذها القرار، قائلة: "أصبحت أدفع مبالغ ضخمة من أجل الحصول على تصاريح رغم أنني أعلم أن هناك راقصات لا يدفعن شيئًا على الإطلاق وما يحدث معي غريب، وما أحصل عليه من أجر أصبحت أدفعه كرسوم للتصاريح".

وقررت صافيناز أن تخطو هذه الخطوة خاصة عقب توجيه اتهامات لها بنشر الفسق والفجور في الساحل بعد أن حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية محضرًا ضدها، حيث ظهرت في مقطع فيديو ترقص بصحبة فتيات شبه عاريات ويرتدين المايو "البكيني".

وإضافة إلى ما سبق، كشف مصدر من داخل جهاز الرقابة أنه بعد تقديم البلاغ ضد صافيناز أصبحت مهددة بمنعها من الرقص لفترة في مصر، لذا باتت الأسباب التي دفعتها للمغادرة والاكتفاء بإحياء الحفلات في عدد من الدول العربية واضحة.

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