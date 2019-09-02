لماذا تعرّض أحمد السعدني للشتم بعد نشره لقصة حياته مع زوجته المتوفية؟ وكيف قابل الإساءة؟

على ما يبدو أن الألم وصل إلى أعلى مراحله في قلب الفنان المصري أحمد السعدني، والذي قام للمرة الأولى بالرد على كل شخص أساء له الفترة الماضية بعد قيامه بمشاركة تفاصيل قصة حياته في رسالة كتبها يودع فيها طليقته وقت وفاتها.

وبعد تعرضه للشتم والسب من قبل البعض، خرج الفنان أحمد السعدني عن صمته وقرر هذه المرة أن يرد على هؤلاء الأشخاص، ونشر مرة أخرى رسالة طويلة عبر حسابه على موقع فيسبوك وقال: " طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس و كنت بلوم صحابي زي احمد فهمي مثلاً انه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه و اقوله انت بتقرا ليه اصلاً كبر دماغك !!عمري ما اهتميت اقرا التعليقات السلبيه او يمكن كنت محظوظ اني مكنتش بشوفها او يمكن مكنش حد بيغلط فيا !!".

وأضاف: " الحقيقه معرفش الوضع كان ايه لكن بعد البوست الطويل اللي انا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي و ام ولادي رحمة الله عليها و مكنتش مهتم ان حد يقراه و لا كنت عايز اعرف رأي حضراتكم فيه !!لقيت صحابي قالولي ان في ناس شتمتني استغربت لإن اللي اتربينا عليه انه لا شماته في مواقف معينه بس مهتمتش برضه لإن اللي فيا مكفيني اساساً".

وتابع: " النهارده بالصدفه كنت داخل اكتب تعليق علي مدرب الاهلي الجديد بحاول اكسر حالة الجمود اللي انا فيها و الحمدلله فشلت فشل ذريع اني اكسرها و الفضل لناس المفروض انهم متابعين ليا المفروض برضه انهم بيحبوني يعني امال متابعني ليه عشان يشتموني ؟؟ كلام البعض و اللي اعتقد مخدش منهم ٥ ثواني كتابهلكن الاكيد انه خد وجع قلب و روح و خد من دمي و اعصابي اللي اتحرقوا كتير".

وقال أيضًا: "انا لا حشتم و لا حعمل بلوك لحد و لا حقفل التعليقات انا حرجع زي ما كنت اكتب و انزل صور لنفسي و لاي حد بيحبني و شخص محترم حتي لو اختلف معايا و مش عايز الهري ده ينسيني اشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي و كل بعيد كان بيدعي للغاليه بالرحمه و لينا بالصبر".

واختتم رسالته: " و الاهم اني اكتشفت و انا بكتب السطر ده اني كسرت حالة الجمود فعلاً الحمدلله و البوست اللي جاي حيكون عن المدرب بس شكل حظه اداله فرصه معايا اشوفه في الماتشات الي لقاء مش قريب غالباً".

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