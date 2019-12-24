بعد اعتزالهن.. نجمات أعادتهن أضواء الشهرة والمجد للوقوف أمام الكاميرا في ٢٠١٩

شهد عام 2019 عودة عدد كبير من نجمات الوطن العربي للوقوف أمام كاميرات الأضواء والشهرة بعد اعتزالهن سنوات وصل بعضها لـ20 عامًا.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجمات، اللاتي قررن العودة مرة أخرى لعالم الفن والنجومية.

الفنانة البحرينية مروة خليل

أعلنت الفنانة البحرينية مروة خليل العودة للتمثيل مرة أخرى بعد انقطاع دام ١١ عاما، حيث كان آخر ظهور لها بمسلسل "ملامح بشر" الذي قدمته عام 2008.

ونشرت مروة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "بعد انفطاع لأكثر من عشر سنوات قررت أرجع للتمثيل وهذا تصريح مني بذلك، بعيد عن الشائعات والقيل والقال، وأنا سبق ووعدتكم إني لما ألاقي الوقت مناسب راح أرجع، وهالحين ققرت الرجوع لأن السبب الرئيس في عدم رجوعي هن الأولاد، ودلوقتي كبروا خلاص، وماعاد فيه مشكلة".

وتزوجت مروة من النجم حميد مراد وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة نور ثم توفى حميد عام 2007.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل "ملامح بشر"، ثم ابتعدت عن المجال الفني.

الفنانة المصرية سمية الألفي

فجّرت الفنانة المصرية سميّة الألفي، مفاجأة بإعلانها العودة للتمثيل من جديد، مؤكدة أن ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، أضاء أمامها النور للعودة.

وأضافت سمية الألفي: "عندما قرأت التعليقات على الحلقة التلفزيونية تأكدت أن الناس لا يزالون يحبونني ويريدون رؤيتي من جديد، لذلك قررت العودة للتمثيل".

وكانت سمية الألفي قد اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 12 عامًا، لتنضم إلى قائمة طويلة من النجوم تراجعوا عن الاعتزال.

الفنانة المصرية حلا شيحة

عادت الفنانة حلا شيحة إلى مجال الفن بعد اعتزال دام 12 عامًا، وذلك من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان الماضي.

كانت الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل حول عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها الظهور الفني والإعلامي منذ حوالي 12 عامًا وارتداء الحجاب ثم خلعه، وزواجها من يوسف هاريسون الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه.

ويعد فيلم “كامل الأوصاف” هو آخر الأعمال الفنية لحلا شيحة قبل اعتزالها الساحة الفنية.

الفنانة المغربية عزيزة جلال

بعد توقف المطربة عزيزة جلال عن الغناء طيلة الثلاثين سنة الماضية، قررت العودة مرة أخرى، من خلال مسرح "مرايا"، في إطار مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية.

وكانت عزيزة جلال قد أطلت في وقت سابق من السنة الجارية على الجمهور وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء، وقالت حينها إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

الفنانة اللبنانية إليسا

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اعتزال الغناء، في خطوة فاجأت بها جمهورها ومحبيها في أرجاء العالم العربي.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أنا أعد هذا الألبوم الجديد مع كثير من الحب والعاطفة.. السبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية".

وتابعت إليسا تقول: "إنني أعلن ذلك بحزن شديد، لكنني على قناعة كبيرة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا.. لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن"، ولكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها.

الفنانة المصرية شهيرة

قررت شهيرة العودة للتمثيل مرة أخرى، حيث إنها بصدد التوقيع مع شركة إنتاج للعودة للوسط الفني بعد فترة غياب كبيرة.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر، حيث كانت تشعر بألم شديد عند وضع الماكياج على وجهها، ولكنها تمكنت من فكه.

كانت شهيرة قد أعلنت اعتزالها الفن عام 1992، إلا أنها عادت في 1996، لتقديم برنامج ديني تم إذاعته على شاشة "اقرأ".

الفنانة نادين

عادت أيضا الفنانة وراقصة البالية نادين إلى الفن مرة أخرى بعد اعتزال دام 17 عامًا فقط، حيث تستعر للمشاركة في عمل سينمائي جديد.

كانت نادين اعتزلت منذ فترة بهدف تكوين أسرة مستقرة، وممارسة رقص البالية في دار الأوبرا بالإضافة إلى التدريس للأطفال.

الفنانة حنان ترك

قررت الفنانة حنان ترك اعتزال المجال الفني عام 2012، بعد أن شعرت أن عملها يتنافى مع حجابها.

وقبل اتخاذ خطوة اعتزال الفن، قررت ترك أن ترتدي الحجاب ولم تتنازل عنه، ما جعلها تظهر في أعمالها الفنية وهي ترتديه مثل “القطة العميا”، و”أولاد الشوارع”، و”نونة المأذونة”، و”هانم بنت باشا”.

وفي عام 2012، أنهت الفنانة المصرية مسيرتها الفنية، من خلال مسلسل “أخت تريزا”، وفيلم “المصلحة”، اللذان يعدان آخر أعمالها الفنية.

وعقب 7 سنوات، عادت حنان ترك إلى الفن مرة أخرى بعد اعتزالها، من خلال فيلم "النداهة" من بطولة: هاني عادل وعمرو القاضي.

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