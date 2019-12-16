فيديو متداول: محمد عبده ينبّه أحد الحضور في حفله ليتوقف عن اللعب بأنفه بطريقة مضحكة

بخبرته الطويلة في الفن والغناء على المسارح أمام آلاف الأشخاص، وصل الفنان السعودي محمد عبده إلى مرحلة أصبح فيها بإمكانه أن يكون على علم بكل ما يحصل حوله خلال حفلاته، وهذا ما حدث معه خلال غنائه على المسرح مؤخرًا حينما انتبه صدفة إلى أحد الحضور وهو يلعب بأنفه ونبهه أمام الجميع بطريقة فكاهية.

وانتشر فيديو يوم أمس تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعه أكثر من نصف مليون شخص، ظهر فيه فنان العرب محمد عبده وهو يغني على المسرح، وفجأة على ما يبدو أنه انتبه في تلك اللحظة أن هناك شخص بين الحضور يلعب بأنفه، فتابع وصلته الموسيقية ولكنه أشار لذاك الشخص أن يتوقف عن فعل ما يقوم به بطريقة أثارت ضحك كل من تابع المشهد.

وكان محمد عبده قد قدم عدة حفلات الفترة الماضية تحت رعاية ودعم هيئة الترفيه في السعودية وتركي آل الشيخ، ومن المقرر أن يكون له حفل قادم في تاريخ 21 ديسمبر في الدمام يبدأ الساعة الـ9 مساءً وينتهي بعد منتصف الليل.

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