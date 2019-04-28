تركي آل الشيخ يعلن عن أضخم عمل سينمائي مشترك بين السعودية ومصر..إليكم التفاصيل

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن تحضيره لأضخم عمل سينمائي، سيجمع لأول مرة بين فنانين سعوديين ومصريين، وذلك بالتعاون مع السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، ليدعم من خلال هذا العمل الانفتاح الفني للسعودية على كافة الأصعدة.

وشارك آل الشيخ عبر حسابه على موقع فيسبوك صورة للكاتب أيمن بهجت قمر، وأعلن من خلال هذه الصورة عن العمل الفني المشترك، وعلق: "شرفتنا وشغالين على فكرة فيلم"، ليعيد السيناريست المصري نشر الصورة ذاتها ويرد قائلًا: "إن شاء الله أضخم عمل سينمائي في 2019 دعواتكوا، الشرف ليا".

الجدير ذكره أن الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر يعد من ضمن الأسماء الكبير في عالم السينما المصرية، ومن آخر أعماله فيلم تامر حسني "البدلة"، الذي حقّق أعلى الإيرادات خلال عرضه العام الماضي في موسم الأعياد متفوقًا في وقتها على فيلم النجم محمد رمضان "الديزل".

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