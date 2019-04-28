وفاة خبيرة التجميل دينا حرب بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة

تلقّى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا صادمًا، إثر الإعلان عن وفاة خبيرة التجميل المصرية الشابة دينا حرب، وذلك أثناء تواجدها في القاهرة، حيث كانت قد خرجت في بث مباشر على موقع فيسبوك قبل ساعات قليلة من وفاتها، مما جعل الخبر مفاجئًا ومحزنًا بشكل كبير.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير عدة أن الشابة دينا حرب توفيت بسبب التسمم الناتج عن تسريب الغاز من سخان المياه في منزلها، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى، مما جعل البعض يتساءل ما الذي حدث خلف الكواليس وأدى إلى هذه الوفاة المفاجئة.

وسيتم تشييع جثمان الراحلة في مسقط رأسها في المنصورة شمال القاهرة، بعد حياة مليئة بالنشاطات والتطورات السريعة، حيث بدأت العمل كعارضة أزياء في مصر، من ثم اتجهت للعمل كخبيرة تجميل وفنانة ميك أب، بالإضافة إلى مشاركتها في البرامج التلفزيونية وعملها إلى جانب عدد من المشاهير.

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