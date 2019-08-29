بعد البلوك..أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في نفس الفندق خلال مشاركتهما في ليالي عكاظ الغنائية!

تداولت بعض المواقع الفنية خلال اليومين الماضيين بعض الأنباء التي انتشرت حول رفض كل من الفنانتين أحلام وأصالة الإقامة في نفس الفندق أثناء تواجدهما في مدينة الطائف لإحياء حفلتيهما ضمن فعاليات موسم الطائف وليالي عكاظ الغنائية.

وبحسب التقارير، كان من المقرر أن تتواجد النجمتان في ذات الفندق المخصص لإقامة الفنانين المشاركين في المهرجان، وبسبب الرفض القاطع من الطرفين، اضطرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث أن تلبي رغبتهما بذلك ونقلوا كلا منهما إلى فندق مختلف.

ويعود سبب هذا الخلاف الذي على ما يبدو أن لم ينتهي ويزداد يومًا بعد يوم، في الفترة التي مرضت فيها الإعلامية فجر السعيد، حيث قام بعض متابعي أصالة بالتعليق بطريقة غير لائقة على الإعلامية الكويتية وهو ما استفز أحلام التي تكون من صديقاتها المقربين، واعتبرت أن أصالة هي من أرسلت البعض للتعليق هكذا لتنتهي القصة بالحظر على مواقع التواصل.

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