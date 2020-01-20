بعد التنمر عليها بسبب وزنها..سعاد سلمان تخضع لعملية تكميم! (فيديو)

خضعت الإعلامية الكويتية "سعاد سلمان" لعملية تكميم معدة مساء أمس في أحد المستشفيات للتخلص من وزنها الزائد.

وظهرت في فيديو لايف عبر حسابها في إنستغرام وأثار التعب واضحة عليها وتحت تأثير المخدر، وطمأنت جمهورها على صحتها وشكرت كل من تحمد لها بالسلامة وتحدثت عن العملية وأنها كان يجب أن تجريها منذ مدة طويلة لكن الظروف لم تشأ لحدوث ذلك في وقتها.

يذكر أن الممثلة تعرضت لموقف محرج عندما كانت في مقابلة مع أحد البرامج على الهواء مباشرة وفاجأها أحد المشاهدين بإتصال هاتفي وأخبرها "أرجوكي إنك تنزلي وزنك"، لترد عليه مباشرة أنها تمارس الرياضة ولكن تحتاج لوقت لتخسر وزنها.

وبحسب المصادر فقد إنهارت الممثلة بالبكاء بعد إنتهاء الحلقة على خلفية التعليق الذي تركه المشاهد وأكدت أنها تحاول بأقصى ما يمكن لكن العمر له دوره في خسارة الوزن.

يذكر أن أخر أعمال سعاد الفنية كان مسلسل عشاق رغم الطلاق ومسلسل غصون في الوحل الذي عرض السنة الماضية.

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