بعد الحكم بسجنها وإبعادها عن الإمارات..والدة مريم حسين تناشد أحلام!

ظهرت والدة مريم حسين عبر سناب شات برفقة حفيدتها الطفلة التي كانت تبكي، وناشدت الأمهات في الإمارات أن يقفن إلى جانب ابنتها وحفيدتها الصغيرة التي ستعاني خلال الأيام القادمة خاصة بعد أن صدر الحكم بحبس وإبعاد أمها في القضية التي رفعها ضدها الإعلامي صالح الجسمي.

وكان الفيديو هذا مصدرًا لإثارة الجدل بين المتابعين بشكل كبير، حيث شعر العديد بالاستياء معتبرين أن مريم حسين ووالدتها تتاجران بالطفلة الصغيرة من أجل إثارة مشاعر وعواطف الناس للضغط على صالح الجسمي للتنازل عن القضية.

قلبك يوجعك وماتنام عزيزي ؟؟؟؟!!!!!!طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيره انتظر ردك العفو عند المقدره يا اخي هاذي حرمه مكسوره الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيره طفله تعرف شو معنى سجن ونقطه سوده في حياه الانسان يا اخي وين انسانيتكم ماتت ؟؟؟؟!!!!!! انت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

وفي ذات السياق، ناشدت والدة مريم حسين عبر تويتر الفنانة أحلام بعدما صدر حكم المحكمة وقالت: "أعطت بكل سخاء لتتمكّن من الوقوف بثبات، وازدهرت في عملها الذي أحبّته كثيرًا، وبدأتْ حياة جديدة مشرقة هي وابنتها. أملي بعدلكم كبير من بعد الله، فبداياتها كانت مشرقة بدعمكم السخي الذي أرجو أن يمتد لتستمر بالنجاح".

وتابعت: "وأخشى أن يؤثر ذلك سلبيًا في نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير، البلد الأم الذي احتضنها بكل الحب والحنان، وكان هو الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني".

اناشدكم بالنظر الى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة، فما مرتْ به من مصاعب قد انهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها الى حد كبير@AhlamAlShamsi #مريم_حسين #إمارات_التسامح #عائلة_وحدة_وطن_واحد#الإمارات

https://t.co/9vS97CBLVK — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) February 2, 2020

من ناحيته، أكد الإعلامي صالح الجسمي أنه تم تنفيذ الحكم الصادر بحق مريم حسين في قضية هتك عرض بالتراضي بسبب رقصها قبل عامين في عيد ميلادها مع مغنٍّ أجنبي بطريقة غير لائقة، وعلق قائلًا: "قضي الأمر مريم حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها..شكرًا شرطة دبي".

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