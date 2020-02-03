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بعد الحكم بسجنها وإبعادها عن الإمارات..والدة مريم حسين تناشد أحلام!

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 10:51
مريم حسين ووالدتها
مريم حسين ووالدتها

ظهرت والدة مريم حسين عبر سناب شات برفقة حفيدتها الطفلة التي كانت تبكي، وناشدت الأمهات في الإمارات أن يقفن إلى جانب ابنتها وحفيدتها الصغيرة التي ستعاني خلال الأيام القادمة خاصة بعد أن صدر الحكم بحبس وإبعاد أمها في القضية التي رفعها ضدها الإعلامي صالح الجسمي.

وكان الفيديو هذا مصدرًا لإثارة الجدل بين المتابعين بشكل كبير، حيث شعر العديد بالاستياء معتبرين أن مريم حسين ووالدتها تتاجران بالطفلة الصغيرة من أجل إثارة مشاعر وعواطف الناس للضغط على صالح الجسمي للتنازل عن القضية.

وفي ذات السياق، ناشدت والدة مريم حسين عبر تويتر الفنانة أحلام بعدما صدر حكم المحكمة وقالت: "أعطت بكل سخاء لتتمكّن من الوقوف بثبات، وازدهرت في عملها الذي أحبّته كثيرًا، وبدأتْ حياة جديدة مشرقة هي وابنتها. أملي بعدلكم كبير من بعد الله، فبداياتها كانت مشرقة بدعمكم السخي الذي أرجو أن يمتد لتستمر بالنجاح".

وتابعت: "وأخشى أن يؤثر ذلك سلبيًا في نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير، البلد الأم الذي احتضنها بكل الحب والحنان، وكان هو الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني".

من ناحيته، أكد الإعلامي صالح الجسمي أنه تم تنفيذ الحكم الصادر بحق مريم حسين في قضية هتك عرض بالتراضي بسبب رقصها قبل عامين في عيد ميلادها مع مغنٍّ أجنبي بطريقة غير لائقة، وعلق قائلًا: "قضي الأمر مريم حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها..شكرًا شرطة دبي".

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