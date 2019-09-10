بعد "الفيل الأزرق".. كريم عبدالعزيز يواصل الإثارة بـ"كيرا والجن - 1919"

أعلن الفنان المصري كريم عبدالعزيز، الذي يحتفل بالنجاح الساحق لفيلمه "الفيل الأزرق" في جزئه الثاني، دخوله فيلم جديد بعنوان "كيرا والجن 1919"، مع الفنان أحمد عز.

فيلم "كيرا والجن 1919" مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب له السيناريو والحوار مؤلف الرواية، ويخرجه مروان حامد، ومن إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وبحسب مصادر خاصة، بدأت الشركة في بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلًا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذي سيتم تنفيذها في أوروبا.

ويعتبر الفيلم من أقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان الثورة.

ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

وحددت شركة "سينرجي" منتصف شهر ديسمبر المقبل للبدء في تصوير الفيلم، إذ يعقد مخرج العمل مروان حامد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوى مدير عام "سينرجي فيلمز"، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، بالإضافة لوضع قائمة باسماء الممثلين المقرر مشاركتهم في العمل، والبدء في إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

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