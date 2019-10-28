بعد الهجوم المتبادل بينهما.. جورج قرداحي يطالب ريهام سعيد بمسامحته: لم أقصد إهانتها

رغم الهجوم المتبادل بينهما خلال اليومين الماضيين، طالب الإعلامي اللبناني جورج قرداحي زميلته المصرية ريهام سعيد بمسامحته على تصريحاته ضدها، بشأن أزمة مرضى السمنة.

وقال قرداحي في تصريحات صحفية له: "هناك سوء تفاهم حدث خاصة أن المقطع الذي عرض علي في البرنامج جعلني أشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي".

وأضاف: "لم أقصد أبدا الإهانة في حق ريهام سعيد ولم يسبق لي أن هنت أحدا من زملائي في المهنة، استخدمت كلمة الجزمة على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يستخدم في مصر كثيرًا وأسعمه من أصدقائي المصريين ولم أقصد به إهانتها".

وواصل الإعلامي اللبناني حديثه قائلًا: "قد أكون تسرعت لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل".

واختتم قرداحي: "لا أرتبط بمعرفة شخصية بريهام سعيد ولم ألتق بها من قبل، الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب والمسامح كريم".

وكان جورج قرداحي قد تحدّث خلال استضافته ببرنامج "في Male" مع كارلا حداد، بداية الشهر الجاري، عن إيقاف ريهام سعيد، قائلًا: "في مصر يستعملون تعبير حلو وهو تستحق أن تضرب بالجزمة"، مطالبًا بمنع ظهورها في الإعلام.

ومن جانبها ردت عليه الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على تصريحاته، قائلة: "مين اللي تستحق تضرب بالجزمة؟ بتتكلم عن مين؟، عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت؟"

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