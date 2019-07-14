بالصور: حلا شيحة في أجرأ إطلالة منذ العودة من الاعتزال والجمهور يعلّق: "خسارة بجد"!

واجهت الفنانة المصرية حلا شيحة خلال الساعات الماضية، موجة من التعليقات والانتقادات عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك بعدما قامت بمشاركة أحدث صورها على خلفية تواجدها مؤخرًا في مهرجان "بياف" الذي أقيم في لبنان يوم الجمعة.

واتسمت التعليقات التي ملأت صور حلا شيحة على إنستغرام، بالصدمة والحيرة وبعضها حمل في طياته نوعًا من العتب، وذلك بسبب أنها كانت مثالًا للمرأة الملتزمة والمنقبة والمتدينة على مدى 12 عامًا، وها هي الآن تقوم بنشر صورها مرتدية فستان مكشوف من جهة الأكتاف والصدر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض التعليقات قد لخصت كل الحديث، فكتب لها أحدهم وقال: " فعلا انت حالة ربنا جعلها لنا لنعتبر إن الأعمال بالخواتيم ومفيش حد كبير ع الفتن ربنا يرزقنا الثبات حتى الممات"، بينما قال لها هذا المتابع: " خساره بجد كنتى فى الاول بحس انك حتى وانتى بتنزلى صوره ليكى بنص كم انك مكسوفه ومضايقه دلوقتى الحياء اللى عندك راح ربنا يلطف بيكى ومتبقاش نهايتك زى ميرنا المهندس".

الجدير بالذكر، أن حلا شيحة اعتزلت الفن وابتعدت عن كل ما يتعلق به لمدة 12 عامًا، والتزمت خلال تلك الفترة بشكل كبير وارتدت النقاب بشكل رسمي، إلّا أنها عادت مجددًا ولا زالت حتى هذه اللحظة تثير الجدل في كل مناسبة تقوم بها بمشاركة أي شيء يخص حياتها بعد العودة إلى الفن وأجوائه.

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