تحت شعار "إن الله جميل يحب الجمال" حليمة بولند تفاجئ الجمهور بجلسة تصوير جريئة!

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت بمشاركة بعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى ما يبدو أنها اختارت الجرأة عنوانًا لهذه الصور.

وظهرت بولند في مقطع الفيديو الخاص بجلسة تصويرها بإطلالتين هما الأكثر جرأة لها، حيث أطلت في البداية بفستان ضيق أظهر مفاتنها وأصبح من الصعب التفريق بينها وبين سما المصري من الخلف، وفي الإطلالة الأخرى اختارت جلد النمر المرقط لونًا لفستانها القصير فوق الركبة، وبالتالي اعتبرها الجمهور أنها لا تعير أي اهتمام او احترام للعادات والتقاليد الشرقية المحافظة.

الجدير ذكره أن بولند كانت قد نشرت منذ يومين فقط أنها تعرضت لحادثة وسقطت من على ظهر الحصان أثناء تواجدها في أحد المناطق في فرنسا، وهاي هي تعود بجلسة تصوير جريئة وتستمر بجلب الانتباه لها في كل مرة على الرغم من ابتعادها عن الإعلام منذ فترة طويلة.

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