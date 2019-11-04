في الذكرى الـ15 لرحيل مريم فخر الدين.. تزوجت 4 مرات والشيخ "الشعراوي" علمها الصلاة

استطاعت أن تحفر اسمعها بحروف من ذهب في السينما المصرية وقلوب جمهورها في الوطن العربي، فهي الفتاة الرومانسية التي كانت تمر أمام الشاشة كالحمامة الوديعة حتى نالت ألقاب تعبر عن هدوئها على الشاشة كهدوء ملامحها ومن ألقابها: "ملاك السينما الطاهر، برنسيسة الأحلام، حسناء الشاشة".

وبملامحها الأجنبية، واصلت النجمة المصرية الراحلة مريم فخر الدين، حياتها الفنية دون انقطاع حتى خلدت أعمالها في أرشيف السينما المصرية، وبمناسبة مرور 15 عامًا على ذكرى ترصد "البوابة" أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

مولدها

اسمها الحقيقي مريم محمد فخر الدين من مواليد الفيوم وكان والدها يعمل مهندسًا للري، أما والدتها "باولا" فهي مجرية الأصل تعرّف عليها والدها وتزوجها أثناء سفرها بالخارج.

وللفنانة مريم فخر الدين، شقيق واحد هو الممثل يوسف فخر الدين، واستطاعت أن تتلقى تعليمها في المدرسة الألمانية بمنطقة باب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وتجيد سبع لغات بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية.

بداياتها الفنية

دخلت مريم فخر الدين في مجال الفن بالصدفة وهي ابنة الـ17 عامًا، ففي يوم عيد ميلادها ذهبت لالتقاط صورة لدى مصور فوتوغرافي يُدعى "واينبرج"، وعرض عليها الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف التي تنظمها إحدى المجلات وفازت بالجائزة وكان قدرها وقتها 250 جنيهًا.

بعدها تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها وكان بعنوان "ليلة غرام"، وواصلت مسيرتها السينمائية، التي نالت منها صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم وهو رقم لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام.

أعمالها الفنية

أنتجت مريم فخر الدين وقامت ببطولة ثلاثة أفلام هي "رنة خلخال، رحلة غرامية، أنا وقلبي"، كما قدمت الفنانة المصرية الكثير من الأفلام منها: "الأرض الطيبة، رد قلبي، حكاية حب، البنات والصيف، القصر الملعون، طائر الليل الحزين، شفاه لا تعرف الكذب، بصمات فوق الماء، احذروا هذه المرأة، النوم في العسل".

زيجاتها

-تزوجت المخرج محمود ذو الفقار وأصبحت قاسم مشترك في أفلامه وذلك في عام 1952 وأنجبت منه ابنتها إيمان واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1960.

-تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه أبنها أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات.

-عام 1968 سافرت إلى لبنان وتزوجت من المطرب السوري فهد بلان ولم زواجهما طويلًا بسبب مشاكل أبنائها معه.

-تزوجت بعدها من شريف الفضالي ليكون زوجها الرابع، وظلت معه فترة ثم انفصلا.

جوائز حصلت عليها

-حصلت مريم فخر الدين على جوائز كثيرة، منها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم "لا أنام".

-نالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة.

دور الشيخ الشعراوي في حياتها

بدأت مريم فخرالدين الصلاة وعمرها 50 عامًا، وقالت: "لم أكن أحفظ سوى سورة الفاتحة، والشيخ محمد متولي الشعراوي كلمني في التليفون، وشرح لي كيفية الصلاة وطلب مني أن أحفظ قصار السور، واتصل بي في اليوم التالي سألني ماذا فعلت؟، فقلت له لم أجد (التحيات) في القرآن الكريم لذلك لم أقولها، فطلب مني قراءة الفاتحة بدلًا عنها".

وفاة مريم فخر الدين

توفيت مريم فخر الدين في 3 نوفمبر 2014 بسبب سكتة قلبية، ألمت بها حيث دخلت في غيبوبة نتيجة إعيائها الشديد، بسبب جلطة في المخ، وبقيت في مستشفى المعادي العسكري حتي فارقت الحياة.

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