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بعد انسحاب إليسا من "ذا فويس"..MBC تفاجئ الجميع وتضم هذا الفنان إلى لجنة التحكيم!

منشور 29 تمّوز / يوليو 2019 - 09:26
أحلام وإليسا في برنامج "ذا فويس"

اقترب الموعد الخاص بعرض برنامج المواهب الغنائية في العالم العربي "ذا فويس" في موسمه الخامس، وبعد أن أعلنت إليسا مؤخرًا عن عدم نيتها التواجد ضمن لجنة التحكيم في هذا الموسم لانشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي، اضطر فريق عمل "إم بي سي" لاجراء تعديلات وضم أسماء جديدة كمدربين في المسابقة.

وعلى ما يبدو أن إليسا ليست الوحيدة التي اعتذرت أو لن تكون حاضرة في الموسم الخامس من "ذا فويس"، حيث تبين أن عاصي الحلاني أيضًا غير متواجد هذا العام للمرة الأولى منذ بداية البرنامج، والمفاجأة أنه سينضم كل من راغب علامة وسميرة سعيد إلى جانب أحلام ومحمد حماقي كما أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي".

ومن المعروف أن العلاقة بين راغب علامة وأحلام متوترة منذ أن اجتمعا سابقًا في لجنة تحكيم برنامج "عرب آيدول"، وبالتأكيد لا أحد ينسى خلافاتهما أمام الملايين في كثير من الحلقات المباشرة، وصرح علامة سابقًا أن العلاقة انتهت بينه وبين أحلام بمجرد انتهاء البرنامج.

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