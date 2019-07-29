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فتاة تعرض مبلغًا ضخمًا على بدر آل زيدان في مقطع فيديو وتطلب منه الزواج! (فيديو)

منشور 29 تمّوز / يوليو 2019 - 08:26
بدر آل زيدان

عرضت فتاة خليجية الزواج بشكل علني على الإعلامي بدر آل زيدان، وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب قيامها بنشر مقطع فيديو وجهت من خلاله طلبها إلى الإعلامي الشاب ورمت رزم مالية ضخمة أمام الكاميرا موضحة أن هذا المبلغ هو المهر.

ويُظهر الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل صوت الفتاة وهي تقول: "يا بدر إن كان لجين تسوى مليون فأنت تسوى ملايين"، مضيفة: "أنا طلبتك للزواج فلا تردني".

فيما أخذت الفتاة تلقى رزم الأموال الكثيرة على صورة لبدر موضوعة على هاتفها وهي تردد: "هذا مهرك ولو إنه قليل بحقك".

وكانت قد انتشرت العديد من الأخبار قبل هذا المقطع الخاص بالفتاة تفيد أن الإعلامي بدر آل زيدان تزوج، إلّا أنه خرج فيما بعد ونفى كل تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا يفكر في الزواج في الوقت الحالي وليس لديه نية لهذا الأمر.

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