تحقيقات الأمن تكشف هوية سارق شقة الفنانة شيرين سيف النصر (تفاصيل)

تعرضت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر للسرقة في شقتها الواقعة في محافظة الجيزة في مصر، وكشفت التحريات والتحقيقات أن الشخص الذي كان وراء عملية السرقة هي سيدة على علاقة صداقة بالممثلة، وبحكم زياراتها لها استطاعت الاستيلاء على كمية من الذهب والماس.

وبحسب التقارير التي أضافت أيضًا أنه بعد أن علمت شيرين سف النصر بتعرضها للسرقة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الجيزة، وخلال مجريات التحقيق تم ضبط المتهمة وإعادة المسروقات، ولكن ما شكّل صدمة لدى البعض هو أن السارق اليوم هو نفسه الصديق في الأمس مما أثار ذلك جدلًا كبيرًا.

وشيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية من أب مصري وأم فلسطينية عاشت في فرنسا لبعض الوقت، وشاركت في أول أعمل لها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" في عام 1986، ومن ثم تابعت في المجال الفني ومن أبرز أعمالها: "غاضبون وغاضبات"، و "من الذي لا يحب فاطمة" وغيرها من الأعمال.

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