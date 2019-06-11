حليمة بولند تتعرض لحادث مفتعل وتتوعد بمحاسبة الشخص المسؤول عن ذلك (فيديو)

انتاب الغضب والانزعاج الشديد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك بعدما تعرضت سيارتها لحادث أثناء تواجدها في قرطبة، وأشارت خلال حديثها عن الأمر أن منزلها محاط بالكاميرات، مما جعلها قادرة على رصد رقم لوحة السيارة حتى يتم محاسبة الشخص الفاعل الذي تسبب لها بهذا الضرر.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات قالت فيه: " شوفوا سيارتي دعمت اليوم وشوفوا وين عند باب بيتي في قرطبة.. الحمد الله إنه بيتي كله كاميرات وصوروا لوحة السيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي دعمني وأقولكم".

وأضافت : "أهلي راحو الشرطة عشان يطلعون السيارة حق منو.. وهحط اسم اللي دعمني عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر.. والحمدلله في الحديد ولا فيني".

من ناحية أخرى، أثارت حليمة بولند الجدل مؤخرًا، وذلك بعد ظهورها في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة وحديثها عن مصدر أموالها التي أكدت أنها جمعتها من خلال عملها بالإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومكنتها من شراء منزلها وأثاثها.

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