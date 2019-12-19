بعد ترشحه..استبعاد فيلم Gully Boy من أوسكار 2020 لهذا السبب

من عالم هوليوود إلى بوليوود، يتطلع مختلف النجوم إلى أوسكار 2020، الذي سيجمع عدد لا يحصى من الأعمال ليتم تكريم الأفضل، حيث تم النشر بالفعل عن العديد من الاعمال والنجوم الذين تم ترشيحهم للأوسكار.

وفي حين أنه تم الكشف في وقت سابق من هذا العام عن انضمام الفيلم الهندي Gully Boy، بطولة "عليا بهات" و"رانفير سينغ"، إلى قائمة الأعمال المرشحة للأوسكار، إلا أنه تم الكشف مؤخرًا عن استبعاد الفيلم من اوسكار 2020.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديكان كرونيكل"، وبعدما كان Gully Boy بمثابة تذكرة الهند إلى الأوسكار في 2020 واختياره من بين الأعمال المرشحة عن أفضل الأفلام إلا أنه تم استبعاده، بسبب أنه يشبه فيلم آخر شهير.

اتخذ المسؤولين قرار استبعاد الفيلم الهندي بعدما لوحظ انه مقتبس من فيلم 8 Mile الشهير والذي كان من بطولة النجم " إمينيم"، ويعد ترشيح فيلم مقتبس عن آخر ممنوعًا تبعًا لسياسة الأوسكار.

هذا ولاحظ المسؤولين أن مختلف تفاصيل Gully Boy تشبه فيلم 8 Mile لدرجة كبيرة، سواء في القصة نفسها أو تفاصيل حياة وشخصية البطل وعائلته وغيره من تفاصيل، لذا تم استبعاد الفيلم الهندي من اوسكار 2020، وذلك لأن اللجنة تبحث عن عمل يتميز بالأصالة.

هذا وكان فيلم Gully Boy فتح باب الأمل أمام الهند لتصنع، ومع خروجه من المنافسة، فقد خسرت الهند مقعدًا في اوسكار 2020، حيث كان أخر فيلم هندي تمكن تم ترشيحه للأوسكار وتمكن من الصمود في القائمة الأخيرة لأفضل 5 أفلام، هو فيلم "لاجان" في عام 2002، وسبقه فيلمي "أمنا الهند" في 1958 و"سلام بومباي" في عام 1989.

ويجدر بالذكر أنه سيتم الإعلان عن أخر الترشيحات لحفل الأوسكار الـ 92 في 13 يناير 2020، قبل إقامة الحفل في 9 فبراير العام القادم، في مسرح "دولبي" بمنطقة " هوليوود وهايلاند" في لوس أنجلوس.

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