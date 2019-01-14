احمد زاهر

تعرض الفنان المصري أحمد زاهر لهجوم كبير بعد انتشار صورة له يظهر فيها بوشوم جديدة كبيرة وغريبة على رقبته وذراعه، وهاجم الجمهور زاهر بسبب هذه الوشوم والتي بدت غير مناسبة له نهائيًا.

وبعد هذا الهجوم اضطر زاهر للرد وتوضيح حقيقة الأمر وقال عبر حسابه الخاص في إنستغرام قائلًا: " صباح الخير صباح الفل على أجدع ناس.. كواليس زنزانة 7″، فيلم قريب وعلى فكرة التاتو ده رسم ومعمول للشخصية فقط مش ليا وده عشان الناس اللي بتحب تهري. كفاية هري بقي”.

وعلى صعيد مُتصل كان الفنان المصري احمد زاهر قد أوقف تصوير مشاهده في فيلم زنزانة 7 بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال قيامه بتقديم صديقه الفنان تامر حسني خلال إحدى حفلاته الغنائية.

وتطلب شخصية زاهر في العمل أن يظهر بلوك المجرم ولذلك كان من الضروري استخدام التاتو المؤقت من أجل الشخصية، ويشارك إلى جانب زاهر عدد من النجوم من بينهم نضال الشافعي، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري وآخرون.

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