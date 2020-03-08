بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق ترقص في جلسة تصوير جديدة! (فيديو)

يبدو أن الفنانة المصرية منى فاروق تخطت معاناتها التي كشفت عنها مؤخرًا وتهديدها بالانتحار بسبب رفض البعض التعامل معها وعدم حصولها على أدوار فنية.

ونشرت منى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، من جلسة تصوير خضعت لها في الأردن، ظهرت فيها وهي ترقص أثناء جلوسها على الكرسي أمام الكاميرا.

وبدت منى متألقة في القفطان الفضفاض الذي ارتدته، وظهرت على ملامحها السعادة، بينما يلتقط لها المصور الفوتوغرافي، بعض الصور، على أنغام أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان.

وتفاعلت منى مع الأغنية، ورقصت على الطريقة الشعبية، وعلقت على الفيديو قائلة: "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن.. بشكركم جدًا من قلبي".

ودخلت منى فاروق في نوبة بكاء مؤخرًا أثناء خروجها في بث مباشر أمام جمهورها، وهي تروي معاناتها مع رفض المجتمع لها، بسبب ظهورها في مقاطع فيديو جنسية، وتعرضها للحبس على ذمة التحقيق لفترة من الوقت، قبل أن يتم الإفراج عنها.

وقالت منى في البث المباشر: "كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بيا أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، وكفاية إنى أعمل مش واخدة بالي طول الوقت".

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