بعد تهديدها بالقتل..إنجي خوري تنشر رقم هاتف أدهم نابلسي

ما تزال مشهورة السوشال ميديا السورية إنجي خوري مستمرة بادعاءاتها بشأن حملها بطفل الفنان الأردني أدهم نابلسي، وتعدت الحدود بمشاركة رقمه الشخصي.

إنجي خوري تنشر رقم هاتف أدهم نابلسي

في التفاصيل، توجَّهت خوري عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت لقطة شاشة لرقم أردني ادعت أنه الرقم الشخصي لهاتف نابلسي، وكتبت: "هي رقمو احكو بلكي بحن وبرجعلنا حرام عليك".

وعمل فريق البوابة على التواصل مع الرقم المبيَّن في الصورة ليتسنى لنا معرفة الحقيقة، واتضح أن الرقم مسجل باسم "أدهم نابلسي"، بناءً على تطبيق "تروكولر" الذي يستخدم في تحديد اسم المتصل.

وأوضحت خوري أنها ستكشف الحقيقة كاملة وستخرج لجمهورها في بث مباشر حين وصولها لتركيا، مدعيةً أنها تلقت اتصالات تهددها بالقتل.